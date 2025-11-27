La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cordiales murcianos LV
La Murcia que no vemos

Un cordial para Richard Gere

Mientras en otros lugares celebran la Navidad al son de 'jingles' anglosajones, en Murcia la festividad tiene otros ecos y sabores

Antonio Botías

Antonio Botías

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

Pues no. Existe una cosa sobre el planeta que no es un invento murciano. ¡Vaya por Dios! Y miren que tenemos invenciones navideñas: pongo por ... caso, los cordiales y suspiros o la costumbre de comernos las uvas que, según los académicos, comenzó a practicarse en el Sureste. Pero el árbol de Navidad, se pongan como se pongan, no es una invención murciana.

