Público asistente a uno de los conciertos celebrados este verano en el Espacio Norte. Nacho García

La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP

«Lo que toca es estar con mis vecinos, independientemente de que yo sea uno de los afectados», señala el presidente de la Junta Municipal, tras apoyar una moción que denuncia «las molestias» ocasionadas por el recinto de conciertos

Pedro Navarro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:48

«Lo que toca es estar con mis vecinos, independientemente de que yo sea uno de los afectados». Así se manifestaba, a preguntas de LAVERDAD, ... el popular José Antonio Cuevas, presidente de la Junta Municipal de Churra. Este órgano descentralizado aprobó el pasado martes, en pleno y por unanimidad, una moción en la que se insta «al Ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad Autónoma a que acuerde la suspensión y retirada de los conciertos previstos en la zona norte del municipio». La propuesta, que fue presentada por el Grupo Socialista, acabó siendo asumida de manera conjunta, tras alguna precisión, también por el Grupo Popular, según Cuevas.

