La Junta Municipal de Churra se posiciona en contra del Espacio Norte de Murcia con el voto a favor del PP

«Lo que toca es estar con mis vecinos, independientemente de que yo sea uno de los afectados». Así se manifestaba, a preguntas de LAVERDAD, ... el popular José Antonio Cuevas, presidente de la Junta Municipal de Churra. Este órgano descentralizado aprobó el pasado martes, en pleno y por unanimidad, una moción en la que se insta «al Ayuntamiento de Murcia y a la Comunidad Autónoma a que acuerde la suspensión y retirada de los conciertos previstos en la zona norte del municipio». La propuesta, que fue presentada por el Grupo Socialista, acabó siendo asumida de manera conjunta, tras alguna precisión, también por el Grupo Popular, según Cuevas.

«Nosotros también queríamos presentar una moción en este sentido, pero el PSOE la ha planteado antes y por eso la hemos apoyado», apostillaba el pedáneo. El texto del acuerdo indica que «un considerable número de vecinos de la pedanía –particularmente de las urbanizaciones Nueva Condomina y Finca Lo Casas– se están viendo afectados por la programación de conciertos en un recinto inadecuado –el llamado Espacio Norte– por las molestias que ha ocasionado y ocasionará en fechas ya previstas», entre las que se encuentran los festivales I Love Reggaeton (26 de septiembre), Pirata (10 y 11 de octubre) y el concierto de Leiva (4 de octubre).

«Las instituciones públicas no deberían autorizar el ruido que provocan estos eventos y que pueden ocasionar daños a la salud», añade el acuerdo. Reconoce Cuevas que «las molestias sonoras se han ido rebajando y los contenedores colocados han contribuido a ello», pero añade que también se generan problemas de otro tipo «como cierre de calles o accesos, botellones y suciedad en el entorno».

Por ello, se posiciona en contra de una decisión adoptada por gobiernos de su partido, con un acuerdo que no es vinculante pero del que ahora se dará traslado tanto al Consistorio como al Gobierno regional para que lo valoren. Hay que recordar que el Ayuntamiento señaló que las autorizaciones para estos conciertos serían limitadas. Ya se ha anunciado una nueva cita para el año próximo en este espacio: Viva Suecia, 26 de octubre.