De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales

Lázaro Giménez Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

Dos barrios tan distintos en su concepción y en su ubicación como Joven Futura y Vistabella, sin embargo, tienen algo en común: concentran el mayor porcentaje de hogares unipersonales de la ciudad de Murcia, prácticamente dos de cada cinco en ambos casos. Es una realidad que se refleja en la última edición del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares de 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. «Es la modalidad de hogar que más ha crecido en los últimos en España, según el INE, aunque no sea mayoritario», explica Marcos Bote, profesor del grupo de investigación de Envejecimiento, Bienestar y Vulnerabilidad de la Universidad de Murcia (UMU).

En el caso murciano, la estadística evidencia que el crecimiento ha sido sostenible, aunque al alza tras varios años estable: ha subido poco más de un punto y ha pasado del 24,1% en 2019 a 25,2% en 2023. Sigue estando por debajo de la media nacional, pero más alta que en el resto de la Región. En el municipio, Bote mantiene que «los datos son aplastantes en algunos casos». Ahí están Joven Futura, con un 39,6%, y Vistabella, donde el porcentaje es de un 39,1%. Sin embargo, los hogares de una sola persona ofrecen perfiles diferentes. En el primer caso, la edad media de la zona es de 31,9 años y la población con más de 65 supone apenas el 2,2%. En Vistabella, barrio forjado a mediados del siglo XX, el promedio de edad se eleva hasta los 45,6 y sus residentes por encima de 65 son el 21,2%, uno de cada cinco.

En Vistabella, detrás del mostrador de la farmacia del barrio, Ana María Arnaldos cuenta que es una realidad que notan en el día a día: «Suelen venir solos, con sus andadores, o les acompaña su cuidador, porque su familia no está con ellos». Aunque también matiza que son vecinos de toda la vida que «no se quedan solos, se juntan en los parques, se sientan en los bancos. Tienen sus grupos, sus círculos». Es una estampa habitual por las tardes en este barrio del centro: grupos de mayores compartiendo un rato de conversación mientras les deja el sol.

Mapa interactivo de los hogares unipersonales en el municipio de Murcia

Vivir solo no es estar solo

Marcos Bote es uno de los expertos participantes en un ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento de Murcia en el marco del proyecto 'Abrazando la soledad juntos'. Como apuntan otros especialistas, Bote matiza que «hay que distinguir entre vivir solo y vivir en soledad. Hay que derribar ese mito». Este profesor universitario segura que hay personas que están llegando a esa edad «con un nivel físico, cognitivo y de disposición para relacionarse como nunca se había dado». «Tienen más armas que nunca para combatir la soledad», añade, y pone como ejemplo de mito la brecha con el mundo digital: «Cada vez le tienen menos miedo y les sirve de mucha ayuda».

Pero existen otros puntos, sobre todo en el centro histórico, que también viven un fenómeno parecido. Por ejemplo, en el Distrito Centro-Oeste, en la confluencia de barrios como el de San Juan, Santa Eulalia y San Lorenzo, la estadística es del 38,2%. Significativa también es la situación de San Nicolás, con el 37,5% de hogares unipersonales, pero en el que la edad media es más elevada (46,8 años) y la población de edad avanzada también está por encima del resto (entre el 25,9% y el 27,6%, según la zona).

Bote lo atribuye a «dinámicas de acceso a la vivienda y asentamientos»: «Son zonas inaccesibles para jóvenes por el precio que alcanzan». Este colectivo encuentra más facilidades en otras áreas que se han ido desarrolando. Joven Futura es una de ellas. El presidente de esta asociación de vecinos, Chencho Mateos, cree que la tipología de vivienda protegida de la urbanización «es propicia para jóvenes». Así que «en cuanto las familias crecen, es normal que busquen otras zonas». Habla Mateos por eso de una «regeneración continua». Jardines con parques infantiles, guarderías, monitores de yoga, pistas de padel, hamburgueserías... dan una idea de la edad media de sus vecinos.

Pero este fenómeno que desplaza a jóvenes y familias a las afueras trae consigo un rejuvenecimiento de las pedanías.

Más jóvenes en las afueras

«Podemos hablar de pedanías-dormitorio, igual que se habla de ciudad-dormitorio, porque es más accesible la vivienda», opina el profesor de la UMU. Un ejemplo del contraste que supone demográficamente el crecimiento urbano a la hora de rejuvenecer algunas poblaciones lo encontramos en Guadalupe: la pedanía se 'parte' en dos, entre el asentamiento tradicional y las nuevas urbanizaciones, donde la media de edad y los hogares unipersonales se reducen. En la zona hacia la que se ha expandido la pedanía con nuevas viviendas pensadas para familias, el porcentaje de hogares unipersonales cae hasta el 13,9%.

Pero no es donde más se desploma la estadística. Los indicadores más bajos se dan en urbanizaciones y residenciales repartidos por pedanías, donde predominan las viviendas unifamiliares: en Montepinar, en El Esparragal, se queda en el 13,8%; en Montevida, en La Alberca, en un 13,6%; y en El Secano, en Torreagüera, suponen apenas el 12,7%. Las ratios de población mayor de 65 años también se encuentran en valores mínimos.

Reporta un error