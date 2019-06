Joven Futura rebaja el consumo de luz con un proyecto europeo Chencho Mateos, Angie Cánovas y Richi, ayer, en la casa de la segunda mientras sujetaban los aparatos que se instalan en las viviendas. / Nacho García / AGM ALBERTO GÓMEZ Sábado, 8 junio 2019, 01:32

Los vecinos de la urbanización Joven Futura, que se ubica en el barrio de Espinardo, están desarrollando en sus hogares un proyecto europeo pionero en el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con la innovación para incentivar el ahorro en el gasto de la luz dentro de los hogares.

La iniciativa se llama 'Utilitee' y dentro de España solo se está llevando a cabo en la Región de Murcia. En Francia, Alemania, Polonia y Grecia también se ejecuta.

En la actualidad se está acometiendo la primera fase del proyecto, en la que se han involucrado 35 familias de Joven Futura. La siguiente parte comenzará después del verano y más de 40 vecinos ya han mostrado su interés en sumarse a la iniciativa para reducir el consumo energético en sus hogares.

El proyecto comenzó a realizarse a comienzos de marzo. La primera fase concluirá dentro de cuatro meses aproximadamente y está consistiendo en la recogida de información para, después de analizarla, ofrecer a los usuarios una serie de pautas que posibilitarán que reduzcan su consumo hasta en un 30% en función de los hábitos que presente cada familia.

Para recabar los datos, se han instalado en las viviendas de las familias participantes unos pequeños aparatos que suministran información sobre el comportamiento que tiene el hogar en relación con el consumo de energía que realiza. La empresa impulsora del proyecto en Murcia es Miw Energía, de la que es dueño el exjugador del Real Murcia Richi. Fue él quien pensó que un barrio ideal para el desarrollo de la idea sería Joven Futura, «por el perfil que presenta su población al tener gente de mediana edad que está familiarizada en el uso de las nuevas tecnologías».

Tras la celebración de unas reuniones entre esta empresa murciana dedicada a la innovación y la asociación de vecinos, se acordó que la urbanización participaría en el desarrollo de la iniciativa. «No solemos atender a intereses comerciales, pero nos pareció muy interesante que se fomentara el ahorro mediante el aprendizaje de una serie de buenos hábitos sobre el consumo que tenemos en nuestros hogares», explicó ayer a 'La Verdad' el presidente de la asociación, Chencho Mateos. Miw Energía instaló durante tres meses una tienda en uno de los locales de la urbanización para explicar los detalles del proyecto y atender las dudas que trasladaron los vecinos antes de la puesta en marcha de la iniciativa.

Richi detalló a esta Redacción que «realizamos auditorías en las viviendas antes de instalar los aparatos necesarios para empezar con la primera fase del proyecto». Una de las usuarias es Angie Cánovas, quien asegura que está encantada porque «está siendo una experiencia muy buena. En el hogar no estamos sufriendo ningún perjuicio ni ninguna incomodidad. Me presentaron la iniciativa y me pareció interesante tener la oportunidad de participar y de contribuir con este proyecto, que es novedoso y encima te ayuda a rebajar el consumo eléctrico».

Joven Futura representa el mayor núcleo residencial que está participando en la iniciativa, algo que se ponderó en la última reunión que celebraron los cinco países participantes en la implantación de la idea, que se reúnen cada seis meses para «mejorar y pulir la puesta en marcha del proyecto», precisó Richi. También explicó que «en Polonia está participando Tauron, que es un gigante como Iberdrola en España, pero en ningún sitio se han involucrado tantas familias como aquí».

Horizonte 2020

El proyecto se encuadra dentro del programa de la Unión Europea llamado Horizonte 2020, que busca el desarrollo en Europa de la innovación. Miw Energía trasladó una propuesta junto a otras diez entidades y su idea fue seleccionada por parte de la Comisión Europea, que es el organismo que subvenciona por completo la iniciativa, por lo que la experiencia no está suponiendo ningún coste para los ciudadanos.