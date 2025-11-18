José Luis Francos: «Hay tantas formas de 'cohousing' como tipos de gente»

Con la crisis de la vivienda situada en el eje del debate político, fórmulas como el 'cohousing' buscan abrirse camino como viables y atractivas. ... El Colegio de Arquitectos de Murcia acogió ayer la jornada 'Viviendas colaborativas', organizada por el proyecto La Rosaleda, la iniciativa 'cohousing' que más ha avanzado hasta ahora en Murcia. Su arquitecto es José Luis Francos (Murcia, 1962).

–¿Cómo se diseña o cómo se plantea una vivienda para la modalidad de 'cohousing'?

–Es una forma distinta de trabajar porque va evolucionando. Aquí, empezamos a trabajar con ocho socios solo, pero luego se han ido incorporando y han ido aportando sugerencias y cosas que pensaban que podía mejorar el proyecto. Ha sido una cuestión prácticamente de trabajo conjunto: ellos iban poniendo sus aportaciones y por mi parte he intentado darle solución y buscar que el proyecto fuese más viable.

–¿Es diferente la forma de pensar un edificio para vivir así?

–Un promotor privado, al final, va a vender las casas y no son para vivirlas. En este caso, tiene también la peculiaridad de que es una forma de vivir un poco distinta. Recupera lo que eran las casas de corrala, la vida un poco del pueblo en el que la gente se relaciona más, evitando la soledad que se produce luego en las ciudades. Porque luego no nos hablamos con los vecinos ni tratamos con ellos, a veces ni los conocemos. Aquí la idea es que haya esa comunidad, ese trato, que haya cercanía entre los socios. Hay que buscar que el edificio recoja todas esas premisas.

COMUNIDAD «Recupera la vida del pueblo, evitando la soledad que se produce en las ciudades»

–¿Dónde empieza el espacio particular o privado y dónde esa vida en comunidad?

–Siempre hay una parte privada, las viviendas, de unos 40 o 45 metros cuadrados. Pero también se quiere que se haga vida pública. Así, hay unos espacios comunes, tanto exteriores como interiores. O sea, unos jardines, unos huertos, para que la gente pueda también cultivar y que se puedan relacionar en función de los gustos de cada uno o de sus preferencias. Hay que incorporar mucha vegetación por el tema de la arquitectura bioclimática y la eficiencia energética... En este caso, hemos decidido separar el edificio en dos partes. Una que es la de las zonas comunes en la que están todos los comedores, las cocinas, las salas audiovisuales... y otra parte del edificio en la que se encuentran las viviendas.

–¿Cómo crees que desde las administraciones se podría apoyar este tipo de iniciativas?

–Falta una regulación que nos diga cómo tienen que ser las viviendas o cuántos mínimos deben cumplir... En Murcia no hay nada y lo que se hace es asimilar los 'cohousing' a viviendas 'senior'. La actual normativa no sirve tampoco para cohousing, ya que solo se contemplan viviendas o residencias. ¿Qué pasa entonces? Pues que nos encontramos con muchas pegas. No tiene sentido que pongamos 26 contadores de luz o de agua. En cuanto a disponibilidad de suelo, sería muy bueno que los ayuntamientos pusieran a disposición suelos para ofertarlos a mayores y jóvenes, a gente que quiera juntarse.

–¿Qué le parece que estos días haya partidos políticos, como Vox, que han comparado el 'cohousing' como un kibutz israelí (colonias agrícolas de producción y consumo comunitario?

–Hay tantos formas de 'cohousing' como tipo de gente o como grupos de gente que se quieran reunir en una comunidad. Entonces habrá 'cohousing' de gente mayor, de gente joven, gente que está criando... Incluso un oficio común que quieran compartir edificio. O gente que simplemente son amigos y que llega un momento en que te quedas solo y quieres estar con ellos.