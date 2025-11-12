Jesús Abandonado venderá en Murcia adornos navideños propios para recaudar fondos en Navidad Este martes presentaron la campaña solidaria para estas fechas, que llevará por lema 'Un corazón como una casa'

LA VERDAD Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:25 | Actualizado 01:43h. Comenta Compartir

«Un corazón como una casa» es el lema elegido por Jesús Abandonado para su campaña solidaria de esta Navidad. En esta ocasión, se van a vender más de 300 casas solidarias convertidas en adorno navideño, que estarán disponibles en el stand del mercadillo artesano de Alfonso X. También se podrán adquirir de forma virtual a través de la página web para colaborar desde cualquier lugar con un donativo, según explican también desde esta organización. Explican desde Jesús Abandonado que, este año, la campaña pone el foco en la casa «como símbolo fundamental de acogida, dignidad y esperanza», que para ellos son «valores esenciales».

Más de una decena de usuarios de los talleres de recuperación personal de Jesús Abandonado han elaborado estas 300 casas de madera que se podrán adquirir por 5 euros. Estas piezas, diseñadas como colgadores navideños, incorporan un corazón rojo en su interior, «reflejando el espíritu hospitalario y el amor al prójimo que caracteriza la labor de la entidad».

Esta campaña se presentó ayer en el Ayuntamiento de Murcia, junto a la concejala de Bienestar Social, Pilar Torres. Allí, el presidente de la Fundación, José Manuel Martínez, destacó que «una casa no es solo un lugar físico; es un símbolo de acogida, de calor, de seguridad y de dignidad».

Además, desde Jesús Abandonado recuerdan que como todos los años la caseta de la Fundación abrirá sus puertas a partir del próximo 22 de noviembre en la muestra de Artesanía de Alfonso X el Sabio. En este espacio se podrán adquirir todo tipo de productos de carpintería, cestería o textiles que a lo largo de todo el año se realizan en los talleres de recuperación personal que se imparten en el Centro de Acogida de la carretera de Santa Catalina.

Durante la presentación de la campaña, la Fundación ha presentado la edición 2026 de su tradicional calendario que en esta edición incluye ilustraciones de los servicios esenciales que presta Jesús Abandonado como el Comedor Social, el Centro de Acogida, los programas de inserción sociolaboral o de acompañamiento social, «garantizando apoyo, dignidad y nuevas oportunidades a quienes atraviesan situaciones de exclusión».

La campaña de Navidad incluirá este año una iniciativa en redes sociales para que los más jóvenes, conozcan la labor de Jesús Abandonado. Por este motivo, la Fundación va a activar un sorteo en la red social Instagram de una gran cesta solidaria de productos artesanales valorados en más de 200 euros. Esta selección de productos, elaborados a partir de madera o mimbre por los usuarios, se expondrá en la caseta de Alfonso X e incluirá artículos como cunas de madera, joyeros, balancines o maceteros.