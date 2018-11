Una isla femenina en Mercamurcia Pionera. Comenzó a trabajar en Mercamurcia con 19 años -ahora tiene 49- porque al iniciar su jornada a las 4 de la mañana, eso le permitía compatibilizarlo con sus estudios en la Universidad. / Martínez Bueso Solo un 10% del personal del mayor centro de distribución de alimentos del Sureste son mujeres. Habrá un plan de igualdad MARÍA JOSÉ MONTESINOS Domingo, 25 noviembre 2018, 08:05

Ver mujeres limpiando pescado o loncheando solomillos de angus en la plaza de abastos o en el supermercado es una imagen tan habitual como la de hombres, provistos igualmente de guantes, delantal y gorro, limpiando calamares o troceando un entrecot de buey. Lo que ya no es tan normal es que en Mercamurcia, el principal centro de distribución de alimentos de la Región, y de provincias limítrofes como Alicante, Albacete, Almería e incluso Granada, sea una mujer la que esté al frente de una empresa cárnica o la veterinaria que se encarga de garantizar la calidad de las reses y la seguridad alimentaria del consumidor.

La antigua lonja de Murcia, que se trasladó desde San Basilio a Sangonera la Verde hace cuarenta años ha sido, y sigue siéndolo, un centro de trabajo casi exclusivo de hombres. Las cosas van cambiando, pero muy despacio. En la década de los 80 solo había 50 mujeres trabajando en Mercamurcia y la cifra se incrementó a 70 en los diez años siguientes, a 85 en el año 2000 y actualmente hay 112 , lo que significa tan solo un 10% de los 700 trabajadores de 140 empresas implantadas en Mercamurcia, que facturan cerca de 500 millones de euros al año.

Paridad en jefes de área

Pero si hablamos de puestos de responsabilidad, Mercamurcia, empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Murcia y por Mercasa, no es una excepción a lo que ocurre en cualquier empresa o multinacional: el número de mujeres en puestos de responsabilidad es escaso. Apenas 7 mujeres forman parte de la plantilla de esta empresa mixta, entre ellas Nuria Pérez Fuentes, que forma parte del comité de dirección. En este sí hay paridad y de los cuatro jefes de áreas, dos son mujeres.

El director gerente, Ricardo Rubio Aroca, que está a punto de cumplir cinco años en el cargo, admite que «todavía hay muchas barreras para la integración». Este es uno de los motivos por el que la empresa está implantando un plan de igualdad de oportunidades y se ha adherido a un convenio nacional, firmado con el Ministerio de Sanidad, para colaborar en cuantas acciones redunden en las condiciones de igualdad de los trabajadores.

Una de las mujeres que lleva más tiempo trabajando en Mercamurcia es Esperanza Pérez Romero. «Empecé con 19 años y éramos dos en toda la unidad, en la fruta y verdura. La señora Rosario -cuenta- tenía su puesto propio y yo, como administrativa». Esperanza reconoce que buscó el trabajo un podo adrede. «Lo podía compatibilizar con mis estudios en la Universidad. Y, como necesitaba trabajar, empecé a trabajar en Mercamurcia por el horario tan particular, que comenzaba a las 4 de la mañana». En un mundo laboral, rodeada de hombres, admite que «no me puedo quejar. He sido niña mimada, la gente me ha tratado con muchísimo cariño. También porque yo respeto profundamente a esas personas que se levantan tempranísimo y que trabajan durísimo, mueven muchísimos kilos y trabajan a destajo. Para mí eran héroes. Y creo que ese respeto mío hacia ellos, se tradujo en que me trataban como una persona cerca a ellos». Después ejerció como mayorista de frutas, durante 14 años, hasta que el negocio se volvió inviable y tuvo que dejarlo. Pero con el tiempo echó su curriculum en Mercamurcia y la llamaron para trabajar con otros tres compañeros como comercial en una empresa de frutas y verduras.

La benjamina de las mujeres que trabajan en Mercamurcia es Mireia Estivill, de 26 años. Estudió la carrera de Veterinaria en Murcia y en vez de decidirse por una clínica con perros y gatos -«lo hice pero no era mi vocación»- prefirió trabajar en el matadero. «Es una carrera con muchas salidas y a mí lo que más me llamaba la atención era el control de calidad y las buenas prácticas higiénicas, y eso es lo que hago aquí todos los días. Además, este trabajo es muy necesario para que todos podamos comer productos higiénicamente correctos y sin ningún tipo de riesgo para la salud». Su trabajo consiste en controlar la documentación de las reses que llegan y el estado de los animales, comprobar las firmas de los veterinarios de granja y supervisar que los operarios trabajen con buenas prácticas higiénicas y bien uniformados. «El madrugón se lleva bien; al final, te acostumbras».

De Colombia a Murcia

Edith López Garzón, de 48 años, es administradora de una empresa de distribución cárnica. Nacida en Colombia, lleva 23 años viviendo en España. «Tengo una empresa para distribución de carne al por mayor y varios clientes por la zona de Málaga, Granada y Almería. Aquí tenemos una sala de despiece, compramos el animal en vivo y una vez que es sacrificado en el matadero, lo bajan a la sala de despiece y tenemos una empresa externa que hace el corte. Y ya nosotros preparamos los pedidos para los clientes.

María Dolores López es productora de huevos ecológicos. «Tengo un centro de envasado en Mercamurcia, donde está la central y tenemos 7.000 granjas de producción ecológica de huevos de gallina. «Comienzo a trabajar a las 8 de la mañana, pero cuando es tu empresa, nunca sabes cuándo vas a poder acabar. La conciliación con la vida familiar es difícil porque el puesto de empresaria requiere mucha responsabilidad. Sin la ayuda de mi pareja, sería muy difícil».