Investigadores de Economía y Empresa son premiados en un congreso UMU MURCIA. Viernes, 20 julio 2018

Investigadores de la facultad de Economía y Empresa de la UMU han resultado premiados en el congreso nacional que anualmente organiza la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). El encuentro celebró su XXVIII edición en Valladolid, el pasado junio.

Dentro de la sección de Empresa Familiar, ha resultado premiado el trabajo 'Socioemotional wealth and dividend policy in private family firms', de J. Samuel Baixauli Soler, María Belda Ruiz y Gregorio Sanchez Marín. Este estudio sostiene que las dotaciones afectivas de la empresa familiar son un factor clave que determina su política de dividendos. Con el término 'riqueza socioemocional' hace referencia a aspectos no económicos que reúnen las diversas necesidades emocionales de la familia propietaria como, por ejemplo, el deseo de mantener el control del negocio y de prolongarlo a las generaciones futuras, los vínculos sociales, la reputación o el bienestar de la familia.

Por otra parte, el trabajo 'Trade credit, creditor protection and financial crisis', de Sonia Baños Caballero, Pedro J. García Teruel y Pedro Martínez Solano ha sido galardonado en la sección de Economía Financiera. El objetivo de este proyecto ha sido analizar si la protección de los acreedores y las crisis financieras afectan al crédito comercial concedido a los clientes. Utilizando una muestra de 34 países se observa que en aquellos países con menor protección del acreedor los clientes pagan, en general, más tarde, y que esta diferencia se acentúa en épocas de crisis.