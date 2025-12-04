La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los paquetes con marihuana interceptados por la Policía Nacional. CNP

Interceptan en Murcia más de 28 kilos de cogollos de marihuana que iban a ser enviados a Alemania

Dos hombres fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional

LA VERDAD

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:20

La Policía Nacional procedió a la detención de dos hombres en Murcia por la comisión de un delito de tráfico de drogas al ser considerados los responsables de pretender realizar envíos de paquetes que contenían cogollos de marihuana envasados al vacío a otro país de la Unión Europea, concretamente a Alemania.

Los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de un paquete que presentaba indicios de que podría contener algún tipo de sustancia vegetal en su interior, probablemente de carácter ilícito.

Al proceder a su apertura, los agentes encontraron más de 15 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío que pretendía ser envidados a Alemania a través de una empresa de paquetería.

La posterior investigación, permitió a los agentes comprobar cómo dos hombres podrían estar implicados en el envío habitual de paquetes a diferentes destinos, que contendrían en su interior cogollos de marihuana.

El dispositivo establecido por los agentes de la Policía Nacional, responsables de la investigación, logró sorprender a los dos hombres cuando se disponían a realizar un segundo envió al país germano replicando el mismo modus operandi. En el interior del paquete que pretendían enviar, los agentes hallaron casi 13 kilos y medio de cogollos de marihuana envasados al vacío.

Por todo lo anterior, los dos autores de los hechos fueron detenidos como autores de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial y decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

