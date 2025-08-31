La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Viandantes en la plaza Cardenal Belluga de Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Instalan un sistema de conteo de personas en varios espacios públicos de Murcia

Los primeros dispositivos ya funcionan en las plazas Circular, Belluga y Glorieta y buscan contribuir a la mejora de la planificación urbana y de eventos

LA VERDAD

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:10

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un sistema de conteo automático y análisis de flujo de personas con el objetivo de optimizar la gestión de espacios públicos, reforzar el control de aforos y mejorar la planificación urbana y de eventos. Así, este nuevo servicio permitirá conocer con precisión la afluencia de personas en puntos clave de la ciudad, como calles comerciales, plazas, parques, mercados, zonas peatonales y accesos a eventos o instalaciones municipales.

Los primeros dispositivos se han instalado ya en algunas de las principales plazas de la ciudad, como la Circular, Cardenal Belluga y Glorieta de España, con previsión de ampliar gradualmente a otros barrios y espacios de alta afluencia.

En concreto, el sistema permite realizar un conteo en tiempo real, con la medición del flujo de entrada y salida por zonas y franjas horarias, la generación de alertas automáticas ante situaciones de alta concentración y un análisis histórico de patrones de movilidad urbana y hábitos de desplazamiento, además de la integración con dispositivos de seguridad y planes de evacuación y la identificación de zonas infrautilizadas o congestionadas para su reordenación.

