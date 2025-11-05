Inmovilizan a un patinete preparado para superar los 80 km/h por hora en el centro de Murcia La Policía Local sorprendió al responsable de este VPM en Alfonso X y le impuso una sanción de 200 euros

Agentes de la Policía Local de Murcia interceptaron en la tarde del martes un patinete preparado para circular a más de 80 kilómetros por hora, según detalló este cuerpo a través de su cuenta en la red social X. Este VPM (vehículo de movilidad personal) fue sorprendido por los agentes en el Paseo Alfonso X y su dueño denunciado y multado con una sanción de 200 euros, tal y como apuntan fuentes municipales.

Explica en su publicación en X la Policía Local que el VPM es «propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima comprendida entre los 6 y los 25 km/h». En este caso, esos límites se excedían y, además, en una zona, la de Alfonso X, donde vecinos y comerciantes vienen denunciando los problemas que se dan con los patinetes por el uso que hacen del carril bici, del que dicen que se ha convertido en «una autopista para 'riders'».

Además de eso, los agentes de este cuerpo también intervinieron el martes para detener a los responsables de dos agresiones. En la primera de ellas, informa la Policía Local del arresto de un varón por agredir a su expareja. En la huida, explican que perdió el control del vehículo en el Camino Viejo de Orihuela, al triplicar la tasa de alcohol.

También se arrestó a otro hombre en San Nicolás por un presunto delito de amenazas graves y resistencia. En concreto, el detenido agredió y amenazó con un cuchillo a su compañero de piso tras un discusión por el pago del alquiler. También mostró resistencia a la detención.