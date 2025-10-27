La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos en el lugar del suceso, este lunes. Bomberos Murcia

Un incendio en un taller de Murcia provoca daños en siete vehículos

Los bomberos lograron extinguir el fuego sin que hubiera que lamentar daños personales

LA VERDAD

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:57

Un incendio declarado en el garaje de un taller mecánico situado en la pedanía murciana de Churra provocó este lunes daños en siete vehículos que se encontraban estacionados. Los bomberos lograron extinguir el fuego sin que hubiera que lamentar daños personales.

Concretamente, en el lugar del suceso prestaron servicio trece efectivos del parque de Espinardo a bordo de tres vehículos y una bomba nodriza ligera de apoyo, movilizada desde el parque del Infante.

