Un incendio en un taller de Murcia provoca daños en siete vehículos Los bomberos lograron extinguir el fuego sin que hubiera que lamentar daños personales

Un incendio declarado en el garaje de un taller mecánico situado en la pedanía murciana de Churra provocó este lunes daños en siete vehículos que se encontraban estacionados. Los bomberos lograron extinguir el fuego sin que hubiera que lamentar daños personales.

Movilizados desde Parque Espinardo 13 efectivos🧑‍🚒 con 3 vehículos 🚒 y un BNP de apoyo desde Parque Infante.

✅Solo se han producido dos materiales. pic.twitter.com/zMrzRNTCeb — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 27, 2025

Concretamente, en el lugar del suceso prestaron servicio trece efectivos del parque de Espinardo a bordo de tres vehículos y una bomba nodriza ligera de apoyo, movilizada desde el parque del Infante.

