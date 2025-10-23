La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El camión incendiado en el Puerto de la Cadena. LV

El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30

El fuego ha tenido que ser sofocado por los Bomberos de Murcia

L. G.

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:10

Un camión se incendió en el Puerto de la Cadena, en sentido Murcia, en la mañana de este jueves. La primera llamada al 112 se registró a las 8.39 horas y después se recibieron decenas por parte de los conductores que pasaban por la zona. Los bomberos de Murcia se desplazaron al lugar del incendio y fue sofocado.

No se registró ningún herido en este suceso y se desconocen las causas del incendio. Según informa la Dirección General de Tráfico, este incidente causó retenciones que se extienden un par de kilómetros en la autovía A-30.

