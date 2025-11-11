El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera» Un informe interno, de caracter provisional y elaborado a raíz de la denuncia del afectado, propone trasladar a ocho profesionales a otros recursos y describe un clima laboral marcado por faltas de respeto, actos vandálicos, indisciplina e irregularidades en el trato a los usuarios

Rubén García Bastida Martes, 11 de noviembre 2025, 18:30 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Un informe del Equipo Técnico Multidisciplinar del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha hallado indicios de «acoso laboral vertical ascendente» por parte de varios trabajadores del centro de discapacidad de Churra hacia su director.

El documento, de carácter provisional y elaborado a raíz de la denuncia del afectado, de baja desde abril de 2024, propone al IMAS que lleve a cabo la reubicación de ocho profesionales del centro por este episodio.

El Equipo Técnico retrata un clima laboral explosivo en el centro, marcado por la tensión y plagado de enfrentamientos entre los trabajadores y la dirección «desde, al menos, el año 2014», que empeoró con la llegada en 2020 del nuevo responsable.

Según detalla el documento, al que tuvo acceso LA VERDAD, desde su llegada, el director trató de ejercer un mayor control sobre el trabajo de los profesionales y llevó a cabo una propuesta de reorganización del turno de noche de la plantilla que provocó malestar y motivó movilizaciones y protestas.

El conflicto fue ganando intensidad hasta cristalizar en actos como la colocación de heces en la cafetera del denunciante en julio de 2021, el rayado de su coche en diciembre de 2022 o la rotura de los retrovisores en 2023, hechos que el informe considera «acreditados», «sin que se hayan podido identificar a las personas responsables».

Las entrevistas realizadas a hasta 23 testigos dan cuenta del conflicto laboral. Algunos señalan que había trabajadores que llamaban 'Franquito' y 'Hitler' al director, e indican haber oído decir a varios trabajadores que querían echarle, «porque al personal auxiliar no le gustaba que le dijeran lo que tenían que hacer».

También hay testimonios que apuntan a que un grupo de trabajadores «hacía el vacío» a compañeros si hacían sus tareas correctamente. El documento recoge denuncias de un trato deficiente a los usuarios por parte de algunos de los profesionales, y apunta hechos como el «uso intencional de la fuerza física para corregir o controlar las conductas, uso de lenguaje que puede interpretarse como desconsideración, descalificación o ridiculización» e, incluso, situaciones «constitutivas de maltrato».

El Equipo Técnico Multidisciplinar considera destacable «la falta de colaboración de algunos presuntos acosadores y testigos que, además de negarse a contestar a determinadas preguntas y a identificar al personal implicado» en los hechos denunciados.

También señala que, ante la dificultad en su labor como director, el afectado fue «desarrollando una actitud autoritaria y en ocasiones desconsiderada, tomando decisiones unilateralmente, exigiendo y controlando el cumplimiento de las tareas y normas por parte del personal del centro» que intensificaron el conflicto.

En este contexto, un grupo de trabajadores cometió actos de indisciplina y se mostraron reticentes a realizar algunas tareas encomendadas, «tales como sacar a los usuarios al patio, llevarlos al taller, cambiarles el pañal, lavarles los dientes u ordenar los armarios».

Además, parte del personal auxiliar consideraba que el director hacía un mal uso de las imágenes de videovigilancia con el objetivo de controlar las tareas realizadas por ellos, y circuló el rumor que veía las imágenes desde casa o desde el móvil, dado que este llamó la atención sobre comportamientos que no había podido presenciar.

Medidas propuestas

Escuchadas las partes, el equipo Técnico Multidisciplinar propone como medidas preventivas la reubicación en otros centros de los ocho trabajadores señalados por acoso continuado al director en un máximo de tres meses; así como la formación obligatoria de todo el personal en prevencón de acoso laboral y confictos interpersonales.

También estima necesaria la elaboración de un código de conducta como prueba piloto para abordar comportamientos inapropiados en el centro frente a la violencia laboral. La Gerencia del IMAS será la responsable de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas propuestas.

Fuentes del Gobierno regional señalaron que «la Comunidad no tiene constancia de ningún trato vejatorio o inadecuado a los usuarios del centro». Además, incidieron en que «el caso se encuentra en fase de investigación y siguiendo el procedimiento establecido por parte de un equipo multidisciplinar y especializado para el tratamiento del acoso laboral, compuesto por profesionales del IMAS, de Función Pública y de representantes sindicales».

Las mismas fuentes subrayan el carácter «provisional» del informe, motivo por el que rechazaron hacer «valoraciones de un procedimiento que tiene carácter reservado del que, conforme al procedimiento, solo deben conocer los miembros de ese equipo y las partes».

También insistieron en que «no existe una propuesta de medidas en firme» y que «la adopción de posibles actuaciones procederá, en todo caso, cuando se emita el informe definitivo, conforme al procedimiento establecido».

Temas

IMAS

Churra