Los hosteleros de Murcia estiran el cambio de los toldos por sombrillas para poder utilizarlos durante las navidades Apenas se han solicitado por el momento autorizaciones para sustituir estas instalaciones en las terrazas del centro, con su correspondiente exención fiscal; Vía Pública prevé licitar a lo largo de 2026 las concesiones para abrir nuevos quioscos de prensa en el municipio

Pedro Navarro Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:10

Con cierta tranquilidad. Así se están tomando los hosteleros el obligatorio cambio de toldos y pérgolas por sombrillas que impone la nueva Ordenanza de Terrazas del Ayuntamiento de Murcia, en vigor desde el pasado 1 de julio. En virtud de esta norma, los distintos establecimientos ubicados en el casco histórico -el que delimita el Plan del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (Pecham)- deberán sustituir estos elementos de manera forzosa en el plazo de un año. Con el fin de facilitar esta renovación, el Consistorio ya aprobó una exención fiscal de hasta el 50% de la tasa de 2026 para todos aquellos que tramiten el cambio de instalación antes del fin de 2025.

La intención no solo era ir anticipando el cambio, sino evitar cuellos de botella de última hora que dieran lugar a una retirada de toldos forzosa el próximo verano, al no poder cumplir con las plazas por falta de empresas disponibles o de suministro del material. Sin embargo, apenas se han cursado, por el momento, solicitudes para obtener la correspondiente autorización del cambio del sombraje en las terrazas. La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, señaló, no obstante, que la previsión es que estas -alrededor de un centenar, 250 según la patronal- se presenten el próximo mes, poco antes del fin del plazo, con el fin de apurar la amortización de los toldos que se vienen utilizando en muchos establecimientos durante las navidades.

«Una vez que se solicite la nueva instalación y la exención, los hosteleros dispondrán para el cambio del periodo que se tarde en resolver administrativamente la petición y el plazo adicional que se le dé para materializar el cambio», explicó la edil, por lo que los propietarios podrán mantener la configuración actual de sus terrazas durante las próximas fiestas. No obstante, López-Briones destacó que son los propios hosteleros los que más interesados se han mostrado en efectuar esta renovación -de la mano de la Itaca compensación y para lograr un embellecimiento de espacios emblemáticos-, por lo que se espera que este proceso se consume de manera natural. «Vamos a lograr un cambio radical en la estética de la ciudad», apostilló la edil durante la presentación de los presupuestos de su concejalía, recordando que todos los toldos deben ser desmontables y su iluminación no puede depender de cables, por lo que debe contar con baterías.

Quioscos, a concurso

Durante la presentación de estas cuentas, no solo destacó López-Briones las ayudas al sector hostelero para ejecutar esta transición estética, sino que también dio cuenta del proceso participativo que está desarrollando su departamento para revitalizar los quioscos de prensa distribuidos por la ciudad. Este llegará de la mano de la licitación de un pliego de condiciones tanto para licitar aquellos quioscos que no se encuentran actualmente en uso como para sacar puestos nuevos, tanto en la ciudad y pedanías, en áreas que se han quedado sin este servicio.

Destacó, asimismo, que estos negocios ganarán en funcionalidad al poder sumar nuevos servicios a su oferta, autorizados por el Consistorio, como la recogida de paquetería, el servicio de consigna para maletas y el de la venta de souvenirs o entradas, entre muchos otros, siempre que no se salte a la venta de productos perecederos. «Esperamos que la licitación salga en el segundo semestre del año próximo», precisó López-Briones, que no dispone aún de una cifra clara sobre cuántos de estos puestos podrían salir a concurso. «El proceso participativo está en marcha y, tras reunirnos con el sector y los pedáneos, ahora lo abriremos a la ciudadanía», explicaba. No obstante, explicó que en estos momentos hay menos de una treintena de quioscos ejerciendo esta actividad en el municipio.

