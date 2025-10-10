Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas antes de julio

La fisonomía del casco histórico de la ciudad de Murcia se encamina a una mayor homogeneización, un proceso paulatino que pasará por las terrazas de ... bares, cafeterías y restaurantes en los próximos meses. Así, todos aquellos hosteleros que tengan su establecimiento en la conocida como zona PECHA, siglas del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia, deberán sustituir toldos y pérgolas por sombrillas de 3x3 o 4x4 metros, todas ellas en tonalidades de beis. La modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública por mesas y sillas, aprobada este viernes por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, entrará en vigor en julio de 2026 y tendrá impacto en cerca de medio millar de hosteleros, según la estimación de la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.

Para compensar el impacto de la medida, que busca «mejorar la accesibilidad peatonal en calles y plazas y también la imagen del casco urbano», tal como ha puntualizado la vicealcaldesa y edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, los empresarios que así lo soliciten verán bonificada la tasa de terrazas en un 50% para la anualidad 2026. Con esta reducción, según precisa López-Briones, se cubrirá «prácticamente» el coste del cambio de elementos de sombraje. Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región de Murcia, José María Rubiales, la expectativa municipal en cuanto a que la bonificación sufrague el cien por cien el coste de las sombrillas es optimista, aunque matiza que será igualmente «de gran ayuda». En este sentido, rebaja también la cifra de empresarios afectados por el cambio, y la sitúa en unos 250. «El cambio lo habremos hecho todos entre Navidad y Semana Santa», añade Rubiales.

Ampliación de horario y azoteas

La modificación de la ordenanza, según ha asegurado este viernes la vicealcaldesa Pérez, tiene en la búsqueda de una mayor accesibilidad uno de sus «pilares esenciales». De este modo, solo podrán autorizarse nuevas terrazas en aquellas aceras que tengan más de 3,5 metros de anchura, y siempre que quede un espacio mínimo peatonal de 1,80 metros, a fin de facilitar sobre todo el tránsito de personas con problemas de movilidad. Además, queda fijado el nuevo horario de los establecimientos al aire libre a la franja de 7.30 a 0.30 horas, con media hora adicional los viernes, sábados y vísperas de festivos.

La ampliación del horario de mañana es uno de los cambios mejor recibidos por los empresarios del sector, y el propio Rubiales asegura que se trata de una petición largamente demandada por los hosteleros, al igual que la autorización para abrir terrazas en azoteas, «algo que se permite por primera vez en Murcia, cuando es una ciudad perfecta para ello, como ocurre en otras ciudades». También se muestra contento el empresario, que comparte el sentir de los asociados, con la autorización de nebulizadores para el verano.

La ampliación del horario de mañana es uno de los cambios mejor recibidos por los empresarios del sector, y el propio Rubiales asegura que se trata de una petición largamente demandada por los hosteleros, al igual que la autorización para abrir terrazas en azoteas, «algo que se permite por primera vez en Murcia, cuando es una ciudad perfecta para ello, como ocurre en otras ciudades». También se muestra contento el empresario, que comparte el sentir de los asociados, con la autorización de nebulizadores para el verano.

dar que hablar» en la ciudad, reconoce que recoge la reivindicación de parte del sector, afectado por una precariedad en los toldos difícil de subsanar en solitario, aunque restará imagen individual de marca para los empresarios. Aun así, las sombrillas podrán incorporar pequeñas publicidades y patrocinios.