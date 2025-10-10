La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
Terraza bajo un toldo en el entorno de la plaza de las Flores de Murcia. Vicente Vicéns

Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas antes de julio

Entre 250 y 500 establecimientos se verán afectados por el cambio aprobado en la ordenanza de terrazas por la Junta de Gobierno municipal, aunque podrán acogerse a una bonificación del 50% del coste de la tasa de 2026 para compensar el impacto de la medida

Gema Escobar

Murcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:57

Comenta

La fisonomía del casco histórico de la ciudad de Murcia se encamina a una mayor homogeneización, un proceso paulatino que pasará por las terrazas de ... bares, cafeterías y restaurantes en los próximos meses. Así, todos aquellos hosteleros que tengan su establecimiento en la conocida como zona PECHA, siglas del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia, deberán sustituir toldos y pérgolas por sombrillas de 3x3 o 4x4 metros, todas ellas en tonalidades de beis. La modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública por mesas y sillas, aprobada este viernes por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, entrará en vigor en julio de 2026 y tendrá impacto en cerca de medio millar de hosteleros, según la estimación de la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  3. 3 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  4. 4 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  5. 5 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  6. 6 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas antes de julio

Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas antes de julio