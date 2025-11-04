Hollywood 'viste' a Murcia de Budapest: expectación y perplejidad en el corazón histórico de la ciudad por el rodaje de 'F.A.S.T.' Los preparativos para el rodaje de la película de Warner Bros convierten el entorno de la plaza de Cruz y la calle Trapería en la capital húngara

Lázaro Giménez Martes, 4 de noviembre 2025, 14:28 | Actualizado 15:40h.

Millie no se lo puede creer. Esta británica con familia de origen húngaro camina por la calle Trapería de Murcia anonadada, entre la perplejidad y el regocijo. «¿Qué está pasando? ¿Estoy aquí o en Budapest?», cuenta tras la sorpresa que se ha llevado en el día de su cumpleaños cuando al salir a la calle se ha encontrado todos los comercios y letreros con rótulos en húngaro. Saca fotos, graba vídeos y, después, hace una videollamada a su familia para contarles lo que ve. Como ella, la gran mayoría de los peatones a esa hora, entre Trapería, la Plaza de la Cruz y los Soportales, una zona convertida en un hervidero de ir y venir de personas.

Porque a los curiosos se suman el incontable número de trabajadores del equipo de técnico que se ha movilizado para el rodaje de una secuencia de 'F.A.S.T.', la película producida por Warner Bros., y que estos días filma diferentes escenas en la Región. El lunes le tocó a Mahoya, en Abanilla, y el miércoles a Murcia. En este caso, lo hará convertida en lo que todo apunta que será Budapest, o al menos una ciudad húngara. Eso se desprende de los rótulos vinílicos con los que se está ambientando este entorno y los locales y negocios que aparecerán en pantalla.

Rui de Bisbal es el encargado de uno de estos establecimientos: donde ayer se anunciaban jamón y embutidos hoy se venden «szendvics» (sandwiches). «Ha entrado un grupo de húngaros, porque han visto todo escrito en húngaro», explica este joven a LA VERDAD. Señala a la corriente humana que va y viene por la Calle Trapería: «Están emocionados, míralos, es un rodaje de Warner».

Donde había una farmacia, hay una «gyógyzsertár» y lo que era un estanco ahora es un «dohánybolt». Las empanadas argentinas han sido sustituidas por una invitación a tomar chocolate: «Lépj be egy csokolade». E incluso se nos invita a ir al teatro: «Klasszikus? Talán. Unalmahas? Soha» («¿Clásico? Tal vez. Aburrido. Jamás»). Y la calle Nicolás Salzillo ahora se llama Széchy Andor. «Mérnök az automatikus turbina egyik megalkotója». O lo que es lo mismo: uno de los ingenieros que creó la turbina automática.

Un grupo de señoras se saca un 'selfi' frente a uno de esos escaparates. Cuentan que trabajan cerca y que han aprovechado la pausa del café para ver cómo lo estaban montando todo. Llegan así hasta la Plaza de la Cruz, donde un quiosco de prensa y flores acapara toda la atención y se convierte en la imagen junto a la que muchos se inmortalizan. «Me parece algo diferente y seguro que atrae visitantes a la ciudad», cuenta Lorena, después de haber intentado, sin éxito, obtener información de los operarios de la productora.

Estreno previsto en abril de 2023

Sin embargo, sobrevuela el hermetismo en torno al contenido de las escenas que se rodarán: «es una de espías», «es un secuestro», «va a haber disparos»... Son frases que salpican las conversaciones con trabajadores y propietarios de estos establecimientos. Mañana abrirán, pero no al público, sino para el rodaje, ya que la calle permanecerá cortada por ello (la productora corre con los gastos). Cuando se anunció la ubicación, se dijo que Murcia sería Estambul. Hay quien dice que ha oído que será Praga. Por si los carteles en húngaro no resolvieran las dudas, de repente dos operarios aparecen acarreando sendas banderas de Hungría. Pero en el equipo de producción, nadie suelta prenda.

No van del todo desencaminados sobre lo que se podrá encontrar en la película: 'F.A.S.T.' cuenta la historia de una exmilitar de las fuerzas especiales que es reclutado por la DEA (la agencia antidroga estadounidense) para atrapar a un narcotraficante protegido por la CIA. El rodaje del lunes en Mahoya ya adelantó que habrá acción en esta cinta dirigida por Ben Richardson y con guion de Taylor Sheridan, creador de la serie 'Yellowstone', en la que ya contó con Richardson con director en diferentes capítulos. En el reparto destaca el nombre de Brandon Sklenar ('Rompiendo el círculo'), a quien se sumarán otros como Jason Clarke ('Una casa llena de dinamita', 'Oppenheimer', 'La noche más oscura') o Sam Claffin ('Peaky Blinders', 'Los Juegos del Hambre', 'Enola Holmes').

Y después de tanta expectación, aún habrá que aguantar hasta 2027 para ver cómo queda todo este esfuerzo para convertir Murcia en Budapest en la gran pantalla: el estreno está previsto para abril de ese año.