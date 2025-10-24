Herido grave tras caer desde el techo de una nave en Sangonera la Verde, en Murcia Un varón de unos 40 años se precipitó mientras realizaba labores de limpieza de placas solares en Mercamurcia

Servicios de emergencia atendieron este viernes y trasladaron al hospital a un hombre que resultó gravemente herido al caer desde el techo de una nave industrial al suelo. Los hechos ocurrieron en el polígono Mercamurcia en la pedanía murciana de Sangonera la Verde.

El 112 recibía llamada informando del accidente a las 11:17 horas. El llamante señalaba que el accidentado se encontraba realizando labores de limpieza de placas solares cuando el techo de la nave se ha hundido y ha caído al suelo. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado, el paciente (varón de unos 40 años de edad) fue trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y salud Laboral de la Región de Murcia.