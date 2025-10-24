La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia en una imagen de archivo. Kiko Asunción / AGM

Herido grave tras caer desde el techo de una nave en Sangonera la Verde, en Murcia

Un varón de unos 40 años se precipitó mientras realizaba labores de limpieza de placas solares en Mercamurcia

LA VERDAD

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:20

Comenta

Servicios de emergencia atendieron este viernes y trasladaron al hospital a un hombre que resultó gravemente herido al caer desde el techo de una nave industrial al suelo. Los hechos ocurrieron en el polígono Mercamurcia en la pedanía murciana de Sangonera la Verde.

El 112 recibía llamada informando del accidente a las 11:17 horas. El llamante señalaba que el accidentado se encontraba realizando labores de limpieza de placas solares cuando el techo de la nave se ha hundido y ha caído al suelo. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado, el paciente (varón de unos 40 años de edad) fue trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y salud Laboral de la Región de Murcia.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  3. 3 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  4. 4

    La mítica taberna El Garrampón de Murcia cumple 120 años: «Antes entraba la gente a caballo»
  5. 5 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  6. 6 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  9. 9 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  10. 10 La Audiencia confirma los 6 años de internamiento para el menor que abusó de sus dos primas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido grave tras caer desde el techo de una nave en Sangonera la Verde, en Murcia

Herido grave tras caer desde el techo de una nave en Sangonera la Verde, en Murcia