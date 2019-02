Hallan treinta enterramientos, la mitad de ellos infantiles, en el yacimiento de San Esteban

murcia. El equipo de arqueólogos, dirigido por el profesor Jorge Eiroa, que trabaja en el yacimiento de San Esteban ha hallado en la 'maqbara' (cementerio) casi una treintena de enterramientos, varios dobles y triples, «y hasta uno cuádruple», según indicó ayer a 'La Verdad'. El director de las excavaciones y profesor titular del departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval de la UMU explicó ayer los descubrimientos realizados hasta el momento, desde que comenzaron los trabajos de la fase cero el pasado mes de noviembre, y que han sacado a la luz valiosos hallazgos en el 'funduk' (fonda), el cementerio y el oratorio.

Se trata de una intervención única en Europa, en una zona urbana medieval en pleno centro de la ciudad de Murcia, de 900 metros cuadrados, en la que participan un equipo de especialistas, junto a medio centenar de alumnos del grado de Historia y del máster de Historia y Patrimonio Histórico de la UMU. Más de 800 murcianos ya los han visto trabajar 'in situ' gracias a las visitas guiadas que ofrece el Ayuntamiento. Estas continuarán todos los días, a las 12 horas, previa reserva que hay que realizar a través de la web del Consistorio. El profesor Eiroa es cauto y afirma que «mientras no se realicen los estudios de ADN no podemos asegurar si los enterramientos múltiples se corresponden o no con miembros de la misma familia». Explicó también que junto al 'funduk' «han aparecido restos de una casa grande de una familia pudiente». Además, «hemos hallado bastantes piezas de cerámica, lo que nos lleva a pensar que se corresponde con una despensa».

Tras la conferencia, se inauguró la exposición 'San Esteban, a cielo abierto', patrocinada por El Corte Inglés, que cuenta con 37 fotografías, planos y textos de los descubrimientos realizados en el yacimiento. Las fotografías son de Jesús Gómez Carrasco, que ha captado las imágenes oficiales de la excavación que reflejan el día a día de los trabajos en el yacimiento.

El Ayuntamiento ofrece, durante un mes, una exposición de fotos y un vídeo a vista de dron

Además, se incluyen dos vitrinas: una con la Cantiga 169 de Alfonso X El Sabio, dedicada a la Virgen de la Arrixaca, y la otra con información sobre el arrabal que lleva su nombre, un plano antiguo y un libro donde aparecen reflejados los vecinos que obtuvieron algunas de esas tierras en el reparto del arrabal. La sala cuenta con una pantalla con un vídeo del yacimiento a vista de dron.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los murcianos y visitantes 5.000 folletos explicativos con información y fotos de la exposición, que se podrá visitar en la Sala de Corregidores de la primera planta de La Glorieta durante un mes.