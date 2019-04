Los habitantes de Barriomar unen sus fuerzas para escapar del abandono Un viandante, un vehículo y un ciclista esperan a que pase el tren para cruzar el paso a nivel de La Purísima-Barriomar el pasado viernes por la mañana. / Edu Botella / AGM Reactivan la asociación vecinal para exigir mejoras en este histórico barrio del suroeste, que se acerca peligrosamente hacia la marginalidad DAVID GÓMEZ Lunes, 1 abril 2019, 08:27

Se cumple ahora una década desde que Elena Ortega, una ciudadana procedente de Valladolid, y su esposo murciano eligieron esta tierra para echar sus raíces familiares. Y optaron irse a vivir a La Purísima-Barriomar, un histórico barrio del suroeste de la ciudad que presentaba grandes posibilidades de progreso. Porque ya se decía por entonces que era inminente el soterramiento de las vías del tren y se iba a adecentar también el entorno cercano al Segura, en el que se construiría un parque metropolitano diseñado por Toyo Ito en los alrededores de la emblemática chimenea de La Molinera.

Transcurridos diez años, la realidad es muy distinta a lo que imaginaban. Elena y su marido residen en un distrito al borde de convertirse en un gueto, todavía con las barreras del ferrocarril y la autovía presentes, con edificios abandonados que tomaban los 'okupas', con vertederos de basura en los solares, con aceras por las que no puede pasar ni el niño más delgado y con grafitis en casi todas las paredes y muros. Hasta el punto de que le daba vergüenza confesar dónde residía. «Mi casa está por allí, más allá del río», solía responder a las madres del colegio de su hijo, en El Carmen.

Pero la situación ha cambiado desde hace unos meses y Elena forma parte del grupo de vecinos que han dicho basta y han decidido pasar a la acción para frenar el deterioro del barrio, donde residen unas cuatro mil personas. La movilización se inició a través de la red social Twitter, donde Francisco Ramírez Soler creó el perfil '@TheBarriomarObserver' desde el que interpela de manera insistente al alcalde, José Ballesta, y los concejales de los distintos grupos de la oposición con imágenes de las deficiencias que observan en las calles. «Ballesta me tiene bloqueado», lamenta el gestor de la cuenta tuitera, que asegura que centra en sus críticas en los populares «porque son los que están gobernando». El siguiente paso ha sido sacar de su letargo a la asociación de vecinos, que llevaba diez años sin actividad. Se ha puesto en marcha una campaña para captar más socios, haciendo especial hincapié en la colonia magrebí, pues en La Purísima-Barriomar hay un 33% de población extranjera, según los datos del Observatorio de La Asomada. En las últimas semanas ha incrementado el número de miembros, que se sitúa actualmente en medio centenar.

Un rayo de esperanza

La barriada ha recibido esta semana dos buenas noticias. La primera, la colocación de un cartel que anuncia el inmediato inicio de las obras de ampliación de la acera que transcurre por debajo de la autovía, que da acceso a pie hacia el barrio del Carmen y que se incluye dentro del Plan Extraordinario de Inversión en Pedanías del Ayuntamiento. «Era una actuación muy necesaria», celebra Paco Ramírez. La segunda, el desbloqueo del convenio entre Adif, Comunidad y Consistorio que permitirá adjudicar los trabajos del soterramiento de las vías del ferrocarril desde la estación del Carmen hasta Nonduermas, pasando por Barriomar. Hoy miles de ciudadanos atraviesan a diario un paso a nivel, cuyas medidas de seguridad son mejorables, para desplazarse de un lado a otro del barrio y para poder ir a puntos tan importantes como el colegio y el centro de salud.

Por este cruce caminaba en la mañana del viernes Fulgencia Manzanera, que habita en Barriomar desde que nació hace 72 años. «Creía que nunca iba a ver las vías bajo tierra y parece que sí lo voy a ver. Pero el barrio tiene otros muchos problemas. Se ha convertido en un lugar peligroso por el que da miedo pasear a ciertas horas. Sinceramente, el que no se va de aquí es porque no tiene posibilidades económicas para hacerlo», indica esta ciudadana. «Es que ha venido mucha gente de fuera», se quejaba otra vecina. «No son solo los extranjeros los delincuentes, sino que también hay muchos españoles», matizaba Fulgencia Manzanera. «Eso sí, a los árabes les hablas y no te responden», añadía.

Cuidar los detalles

La vallisoletana Elena Ortega no demanda grandes obras ni proyectos faraónicos para su barrio, sino que se cuiden más «los detalles». «Que no se vea el cableado eléctrico en la vía pública, que se pongan en su sitio los contadores de luz que están sueltos, que se borren los grafitis como están haciendo en otras partes de la ciudad con el programa ADN y que nos conecten con la ciudad a través del Segura, ahora que están haciendo Murcia Río. Soy usuaria de la bicicleta, pero no utilizo la vía amable que hay en el cauce fluvial porque no se encuentra en buen estado», explica Elena Ortega, muy activa en la red social Twitter, a la que ha llegado hace poco a través de '@TheBarriomarObserver'.

En la asociación de vecinos está Antonio García, otro residente que en la mañana de ayer acompañaba al equipo de 'La Verdad' durante su recorrido por las calles. Asegura que en una reunión que hubo el jueves, se acordó la creación de varios grupos de trabajo para abordar distintas problemáticas del barrio. Para la próxima semana se ha invitado a los responsables de los distintos partidos políticos, incluido el PP, para que realicen una ruta. «No pueden dejar que esto termine siendo un gueto», subraya Antonio García.

Como nunca hay mal que por bien no venga, el abandono de La Purísima-Barriomar ha servido para estrechar lazos entre personas que antes ni siquiera se saludaban por la calle porque no se conocían. Una vez unidos, advierten de que no van a parar hasta que toda Murcia sea consciente de que Barriomar existe.