La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una guardería de Murcia. Ayto.

Las guarderías municipales de Murcia estrenan un programa para la detección de TEA

A través de BBMiradas y en colaboración con Astrade, se llevará a cabo en los menores de 0 a 3 años que inician el curso el próximo lunes

LA VERDAD

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:04

Los 500 alumnos que a partir del 8 de septiembre comenzarán el curso en las siete escuelas infantiles del Ayuntamiento de Murcia se encontrarán, entre otras novedades, con la creación de nuevas 'aulas nido' para ofrecer una atención más cercana a los bebés o la puesta en marcha de la iniciativa BBMiradas.

En este último caso, consiste en un programa para la detección temprana del trastorno del espectro autismo (TEA) en edades de 0 a 3 años. Para ello, desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía se ha firmado un convenio con la asociación Astrade, para ponerlo en marcha en las Escuelas Infantiles municipales de forma gratuita.

Esta iniciativa también incluye la formación impartida por Astrade y dirigida a los 62 educadores y maestros de los 7 centros que forman la red de Escuelas Infantiles Municipales, para que dispongan de las herramientas necesarias para atender educativamente a los niños diagnosticados, y se facilite su integración en el aula.

En lo que se refiere a las 'aulas nido', se van a desdoblar en 1 y 2 en cuatro escuelas municipales, para poder ofrecer un servicio de mayor calidad para los más pequeños, y dando solución a la elevada demanda de plazas para bebés de 4 meses a 1 año. Será en San Roque y El Lugarico, en El Palmar; La Ermita, en La Alberca, y La Paz, en Murcia.

Otra novedad es la creación de un Aula para Padres para abordar aspectos generales en la crianza de sus hijos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  4. 4 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  5. 5 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  6. 6

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  7. 7 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  8. 8 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  9. 9

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  10. 10

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las guarderías municipales de Murcia estrenan un programa para la detección de TEA

Las guarderías municipales de Murcia estrenan un programa para la detección de TEA