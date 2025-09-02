Las guarderías municipales de Murcia estrenan un programa para la detección de TEA A través de BBMiradas y en colaboración con Astrade, se llevará a cabo en los menores de 0 a 3 años que inician el curso el próximo lunes

Los 500 alumnos que a partir del 8 de septiembre comenzarán el curso en las siete escuelas infantiles del Ayuntamiento de Murcia se encontrarán, entre otras novedades, con la creación de nuevas 'aulas nido' para ofrecer una atención más cercana a los bebés o la puesta en marcha de la iniciativa BBMiradas.

En este último caso, consiste en un programa para la detección temprana del trastorno del espectro autismo (TEA) en edades de 0 a 3 años. Para ello, desde la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía se ha firmado un convenio con la asociación Astrade, para ponerlo en marcha en las Escuelas Infantiles municipales de forma gratuita.

Esta iniciativa también incluye la formación impartida por Astrade y dirigida a los 62 educadores y maestros de los 7 centros que forman la red de Escuelas Infantiles Municipales, para que dispongan de las herramientas necesarias para atender educativamente a los niños diagnosticados, y se facilite su integración en el aula.

En lo que se refiere a las 'aulas nido', se van a desdoblar en 1 y 2 en cuatro escuelas municipales, para poder ofrecer un servicio de mayor calidad para los más pequeños, y dando solución a la elevada demanda de plazas para bebés de 4 meses a 1 año. Será en San Roque y El Lugarico, en El Palmar; La Ermita, en La Alberca, y La Paz, en Murcia.

Otra novedad es la creación de un Aula para Padres para abordar aspectos generales en la crianza de sus hijos.