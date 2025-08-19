El Grupo Socialista pide aplicar la ordenanza por la proliferación de vallas publicitarias en calles de Murcia Señala que «existe un aumento de vallas publicitarias descontrolado que generan una preocupante contaminación visual»

Gema Albadalejo Martes, 19 de agosto 2025, 22:11

Más de un año ha pasado desde que los votos del Partido Popular, junto con los del Partido Socialista, dieron luz verde a una ordenanza de Publicidad Exterior. El documento, aprobado en sesión plenaria municipal, sustituyó a la normativa vigente desde 2012 con algunos cambios «para mejorar la imagen del municipio», tal y como señalaron fuentes municipales a comienzos del verano de 2024.

Uno de los cambios más destacados que contemplaba la citada normativa era la distancia a tener en cuenta entre las vallas publicitarias, que pasaron de 25 a 250 metros. Además, recoge que entre los elementos publicitarios y la calzada debe haber un mínimo de 100 metros de separación, y las rotondas se consideran espacios sensibles a la hora de instalar publicidad, puesto que puede condicionar la seguridad vial.

A principios de semana, el Grupo Socialista, a través de un comunicado, señaló que «existe un aumento de vallas publicitarias descontrolado que generan una preocupante contaminación visual». Andrés Guerrero, edil socialista, declaró a través de citado comunicado que los populares están incumpliendo las directrices que recoge la normativa y apuntó que «no sirve de nada aprobar una norma si luego se guarda en un cajón».

Guerrero indicó que «la ordenanza se elaboró tras un proceso participativo, con aportaciones técnicas y jurídicas, y que esta establece criterios para luchar contra la publicidad sexista, limitar el impacto de la publicidad del juego y garantizar el respeto al entorno urbano». Además, pidió al Partido Popular que «deje de mirar hacia otro lado y aplique la normativa vigente, porque el municipio no puede seguir siendo escaparate de descontrol y piratería publicitaria».

Sin embargo, el Grupo Socialista no cita en su comunicado ningún punto de barrios o pedanías de la comarca que se esté viendo afectado por la problemática.