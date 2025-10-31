La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pasajeros suben a un autobús a su paso por la pedanía murciana de Cobatillas. Javier Carrión/ AGM

Grupo Ruiz y Monbus seguirán prestando el servicio de buses de Murcia hasta un máximo de 9 meses tras la adjudicación de la nueva concesión

La puesta en marcha plena del nuevo sistema no llegará, en principio, hasta principios de 2027, aunque se introducirá antes la anunciada renovación parcial de la flota

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:03

Comenta

La empresa que resulte ganadora del nuevo modelo de transporte público en autobús del municipio de Murcia no se hará con las riendas de ... la concesión hasta transcurridos nueve meses de la adjudicación del encargo, salvo que ella solicite adelantar este plazo, destinado, en principio, a la adaptación del servicio y renovación de la flota. Así lo confirmó este viernes el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en la rueda de prensa posterior a una Junta de Gobierno en la que se dio parte en relación a los avances en la licitación de este contrato.

