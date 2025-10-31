Grupo Ruiz y Monbus seguirán prestando el servicio de buses de Murcia hasta un máximo de 9 meses tras la adjudicación de la nueva concesión

La empresa que resulte ganadora del nuevo modelo de transporte público en autobús del municipio de Murcia no se hará con las riendas de ... la concesión hasta transcurridos nueve meses de la adjudicación del encargo, salvo que ella solicite adelantar este plazo, destinado, en principio, a la adaptación del servicio y renovación de la flota. Así lo confirmó este viernes el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en la rueda de prensa posterior a una Junta de Gobierno en la que se dio parte en relación a los avances en la licitación de este contrato.

De esta manera, tras los cuatro meses -si no hay recursos- que puede conllevar el proceso presentación de ofertas y resolución del concurso, las actuales concesionarias del servicio -Transportes de Murcia, integrada por Grupo Ruiz, en el caso de los buses urbanos, y Monbus en lo que respecta a las de pedanías- seguirán prestando el servicio, aunque sea de manera transitoria, durante tres trimestres, como máximo. Todo ello permite pensar en una puesta en marcha con plenitud de la nueva concesión a principios de 2027, casi al final ya de la presente legislatura, teniendo en cuenta que desde el Consistorio se ha anunciado una «licitación inminente» después la recepción del preceptivo informe autonómico sobre la estructura de costes del encargo.

No obstante, recuerda Muñoz que en este periodo transitorio ya se incorporarán ciertas mejoras, en forma de renovación parcial de la flota, gracias a la puesta en marcha del tranvibús -ya ha llegado el primer vehículo y los otros seis están en el puerto de Barcelona- o a la incorporación de los doce autobuses eléctricos que cederá al Consistorio la Comunidad Autónoma. Por otra parte, la intención de la Concejalía de Movilidad es la de comenzar un proceso de «información y traslado de las novedades y mejoras del nuevo servicio».

Para ello, se abrirá una ronda de reuniones, entre otros, con las juntas municipales, colectivos especialmente afectados, como el de la discapacidad o el comercio, y centros atractores, como las universidades o centros hospitalarios, más aún teniendo en cuenta que la nueva Ley de Movilidad establece la necesidad de que las empresas y organismos con un volumen determinado de afluencia de trabajadores o usuarios cuenten con planes de movilidad específicos. «Mi idea es que las reuniones sean continuas hasta la adjudicación», apostilló el edil Muñoz, dados los profundos cambios que implicará la puesta en marcha del nuevo sistema.