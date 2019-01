Las grietas en el césped artificial motivan el cierre del campo de fútbol de El Puntal Un equipo entrenó ayer, por última vez hasta dentro de un tiempo, en el campo de fútbol de El Puntal, en una imagen en la que se aprecia el césped levantado. / alfonso durán / agm Trescientos niños del club de la pedanía y de la Fundación del Real Murcia se quedan sin terreno para entrenar ante el riesgo de lesiones DAVID GÓMEZ Viernes, 25 enero 2019, 02:35

Un arquitecto técnico del Ayuntamiento ordenó el pasado miércoles la clausura, «de forma indefinida», del campo de fútbol de El Puntal, debido al mal estado que presentaba el césped artificial del terreno de juego. El cierre provisional de esta instalación deportiva implica que trescientos jóvenes del club de la pedanía y de la Fundación del Real Murcia tengan que buscarse otro sitio para poder desarrollar sus entrenamientos semanales y para jugar los partidos de competición que disputan los sábados y los domingos. La intención de la Concejalía de Deportes es reubicarlos en Cobatillas, lo que implicará que muchos padres tengan que hacer más kilómetros con el coche para que sus hijos intenten convertirse en los nuevos Cristiano y Messi. Algunos deportistas, desconocedores de la decisión adoptada, realizaron ayer su entreno en El Puntal por última vez hasta dentro de un tiempo.

Los técnicos certificaron que las condiciones en las que se encuentra el césped no son las adecuadas para la práctica del deporte rey y que incluso pueden poner en peligro la integridad física de los jóvenes deportistas. «Grietas de varios metros de longitud y zonas elevadas con surcos que pueden hacer que los niños tropiecen y caigan, además de espacios con parte del césped levantado», describía el presidente del club deportivo de El Puntal, Antonio Peñalver López, en un correo electrónico remitido al pedáneo, Salvador Ros Nicolás, del que tuvo conocimiento el concejal del ramo, Felipe Coello. «Estamos poniendo en serio peligro la seguridad de trescientos niños. No queremos ser responsables de lo que pueda pasar», advertía el dirigente del club en el 'email' del pasado 8 de enero.

Duchas sin agua

El estado del césped no era la única queja que llegaba desde la entidad deportiva. En otro correo electrónico fechado el 11 de octubre de 2018, Antonio Peñalver López denunciaba que de las duchas no salía agua y, por tanto, no se pueden utilizar; que los aseos tampoco estaban en condiciones de ser empleados; que tanto porterías como aspersores de riego estaban rotos; y que el sistema de iluminación de las torres se encontraba averiado. El 12 de junio, responsables del CDK El Puntal mantuvieron una reunión con Felipe Coello, a quien también pidieron «la instalación de redes de protección para impedir la salida de balones a las casas colindantes».

Por su parte, el presidente de la junta municipal de El Puntal, Salvador Ros, de Ciudadanos, solicita al Consistorio que proceda al cambio completo del césped artificial para que los miembros del equipo de fútbol de la pedanía, que tiene categorías de alevín, infantil y cadete, puedan volver a jugar allí cuanto antes. Lamenta Ros que «la situación era insostenible» ante el peligro que corrían los jóvenes, «que se podían producir una lesión grave». Por fortuna, ningún niño ha salido malparado. Aseguraba ayer el pedáneo que no tenía conocimiento de que reubicaría en Cobatillas a los usuarios del campo de fútbol clausurado. En ese caso, a los padres y madres les tocará «coger sus propios vehículos para los traslados».

El Grupo Municipal de Ciudadanos llevará una moción al próximo Pleno ordinario del 31 de enero en la que se instará al equipo de gobierno a adoptar una solución urgente para este problema en El Puntal y a poner medios para evitar el deterioro de las instalaciones deportivas.

«Plan renove»

Repartidos por el municipio de Murcia existen en la actualidad 33 campos de fútbol de césped artificial, muchos de ellos con una antigüedad de más de diez años, que es el periodo medio de utilidad de estas instalaciones deportivas, según el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello. Pronto habrá dos más en San José de la Vega y Los Ramos.

El Ayuntamiento tiene en marcha un «plan renove» para todos ellos, incluyendo el de El Puntal, con el objetivo de que los equipamientos que se ofrezcan sean dignos para el fomento del deporte base. Hay en Murcia otros cinco campos de césped natural, así como uno de tierra para béisbol en Algezares.