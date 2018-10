La gran evasión en el Ayuntamiento de Murcia Alicia Morales y Nacho Tornel, en una reunión de la Junta de Portavoces. / vicente vicéns / agm Cuatro concejales confirman su marcha a siete meses de las elecciones DAVID GÓMEZ Sábado, 27 octubre 2018, 12:08

Las elecciones municipales son en siete meses y, por ahora, solo uno de los partidos que concurrirán a los comicios en Murcia, el PSOE, sabe con seguridad quién será su candidato. El Partido Popular sigue en vilo esperando que José Ballesta termine de pensárselo. Ciudadanos celebrará primarias en enero, mientras que Podemos e Izquierda Unida deben aún afrontar una complicada negociación para concretar el acuerdo que alcanzaron sus respectivas direcciones estatales para presentar una lista conjunta. El partido de Garre, Somos Región, todavía tiene que configurar su estructura local y el emergente Vox, que cuenta con una coordinadora en la capital dirigida por Clara Muñoz, elegirá a su aspirante en un proceso interno previsto para principios de año. Así que por ahora se sabe más de los que se van que de los que se quedan y de los que vendrán.

Con el paso cambiado

El anuncio de las ediles de Ahora Murcia Alicia Morales y Ángeles Moreno Micol de que dejarán la política en mayo de 2019 ha causado esta semana revuelo en Podemos, su partido matriz, donde a muchos les ha pillado con el paso cambiado. Su compañero de grupo, Miguel Ángel Alzamora, también estaba decidido a no continuar y ni siquiera se ha inscrito en las primarias de la formación morada, a la que pertenece. No obstante, lo ocurrido esta semana ha variado sus planes. «Creo que el proyecto de Ahora Murcia debe continuar y esperaré a la próxima asamblea que celebremos para que tomemos una decisión colectiva», afirma a 'La Verdad'.

Otro que no estará a partir de mayo es Nacho Tornel, portavoz de Cambiemos Murcia, que ya estuvo en la Corporación en el último mandato de Cámara representando a IU junto a Esther Herguedas. Los estatutos de su partido le impiden estar más de ocho años, a no ser que el 60% de la asamblea le autorice a seguir, algo que no ha pedido. Tornel asegura que se va completamente de la vida pública, centrándose en su trabajo de profesor. Sus compañeros Sergio Ramos y Margarita Guerrero sí están entre los candidatos que IU propone para el proceso de confluencia con Podemos y Equo.

Alicia Morales, Moreno Micol, Nacho Tornel y Begoña García Retegui no se presentarán a los comicios; el resto se mantiene a disposición de sus partidos

Mario Gómez tomará en diciembre la decisión de presentarse o no a las primarias de Ciudadanos. Si sigue, considera que «la experiencia es un grado» y tiene previsto contar con los concejales que le han acompañado estos años: Carlos Peñafiel, Pilar Muñoz y Paqui Pérez. De Cs formó parte Francisco Javier Trigueros, aunque salió del grupo a mitad de mandato. Es vicepresidente nacional de Contigo Somos Democracia, una escisión de la formacion naranja. Asegura que presentarán candidaturas en Murcia. Él no tiene decidido si aspirará a la alcaldía, aunque irá en las listas.

Del PSOE abandona Begoña García Retegui por voluntad propia, porque cree que ha acabado su ciclo. Otros, aunque expresan su disposición al partido, saldrán por decisión del cabeza de lista, José Antonio Serrano, que anuncia renovación.

El factor Ballesta

La clave en el PP está en la decisión de Ballesta. Si no sigue, es muy probable que se vayan con él concejales muy ligados a su figura como José Guillén, Antonio Navarro o Felipe Coello. Si se presenta, se complica la continuidad de ediles heredados del 'camarismo' como Maruja Pelegrín, Lola Sánchez y Rafael Gómez. Estos tres, además, llevan más de una década en la Corporación.