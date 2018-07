Martínez-Oliva: «Algunos gritan ahora viva el muro y viva la pasarela» Las obras del AVE, en una imagen de archivo. / Juan Carlos Caval / AGM El edil subraya que el PP «no se resigna a que los murcianos permanezcan todavía dos años y medio sin que el AVE entre a esta ciudad» EFE Murcia Lunes, 23 julio 2018, 15:07

El PP de la ciudad de Murcia lamentó este lunes que, con el nuevo proyecto de llegada de la alta velocidad, el municipio mantendrá el polémico «muro», se cerrará el paso a nivel, se mantendrá la pasarela provisional sobre las vías y «los barrios quedarán incomunicados», pero no habrá AVE, por lo que no hay ningún beneficio para la ciudad.

Así lo ha dicho en rueda de prensa el concejal del PP en el Ayuntamiento Eduardo Martínez-Oliva, que subrayó que su partido «no se resigna a que los murcianos permanezcan todavía dos años y medio sin que el AVE entre a esta ciudad». «Algunos gritan ahora viva el muro y viva la pasarela», ironizó.

El edil ha recordado que el desvío provisional para mantener el tráfico ferroviario mientas se ejecuta el soterramiento entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre y por el van a circular entre 80 y 90 trenes de todo tipo excepto los de alta velocidad sin que ello suponga ningún adelanto en los plazos del soterramiento. Por eso, defendió que «soterramiento sí, pero AVE ya».

Además, enumeró una larga lista de titulares de prensa de dirigentes del PSOE desde el año 2006 anunciando diferentes fechas y plazos para la llegada del AVE, todas ya superadas, así como exigiendo la retirada del citado «muro» y de la pasarela peatonal.

Sin embargo, lamentó, «parece que el muro ya no es problema ninguno, ya no hay la menor reclamación por parte de ninguno de los colectivos afectados».

«Al final resulta que tenemos muro, pero no tenemos AVE; tenemos cerrado el paso a nivel, pero no tenemos AVE; los barrios estarán incomunicados, pero no tenemos AVE, la pasarela se va a quedar, pero no tenemos AVE», criticó. Además, las obras pendientes, que debían haberse licitado hace un mes, no lo están aún, con lo cual, los beneficios son «cero».