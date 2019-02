Los gimnasios se convierten en un nuevo foco de las quejas vecinales por ruidos José Ramón Zaragoza, vecino de la carretera de El Palmar, junto al bajo de su propiedad donde se encuentra el gimnasio con el que mantiene un litigio. / guillermo carrión / agm Residentes de varias zonas de la ciudad denuncian que el lanzamiento de pesas genera vibraciones en sus viviendas DAVID GÓMEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 02:52

Un nuevo foco de ruidos se está extendiendo por la ciudad en los últimos tiempos. Y esta vez no tiene que ver con el ocio, sino con el deporte. Son los gimnasios, que crecen como la espuma a lo largo y ancho del municipio debido a la mayor concienciación de la ciudadanía por llevar a cabo hábitos de vida saludables. En especial, aquellos que se sitúan en plantas bajas de edificios de viviendas y ofrecen en su catálogo una nueva modalidad deportiva importada de Estados Unidos, conocida como 'crossfit'.

Este sistema de entrenamiento, que empleaban los 'marines' norteamericanos, cuenta con una gran variedad de ejercicios, entre los que figuran una serie de pruebas de fuerza en las que los deportistas, dependiendo del nivel en el que se encuentren y la capacidad que cada uno tenga, practican halterofilia. En algunos casos, las pesas caen sobre la superficie, de manera que si las instalaciones no cuentan con los medios adecuados de aislamiento de ruidos y vibraciones, los vecinos pueden notar las consecuencias en sus hogares. «La casa tiembla a cualquier hora del día», relata José Ramón Zaragoza, un habitante de la avenida de El Palmar que tiene debajo de su vivienda uno de los principales centros deportivos especializados en 'crossfit' de la capital regional.

«Golpes continuos»

Este ciudadano lleva desde hace unos meses una cruzada particular contra el gimnasio, que asegura que se encuentra en un bajo comercial de su propiedad arrendado por un periodo de cinco años.

Desde junio de 2018 ha presentado al menos seis escritos al servicio de Actividades del Ayuntamiento de Murcia responsabilizando a las vibraciones que genera la actividad deportiva de las grietas que se han producido en el falso techo de su hogar. «Llevamos soportando durante muchos meses ruidos procedentes de este gimnasio, que pueden empezar a las siete y media de la mañana, cuando ya se oye la música alta. Durante buena parte del día, sobre todo a partir de las 18.30 horas, se producen golpes continuos de pesas y demás artilugios justo debajo de la zona de la habitación-dormitorio, lo que es señal de que el local no cuenta con ningún tipo de insonorización», relata en su última denuncia, presentada en el registro general del Consistorio murciano el pasado 8 de enero de 2019.

Los locales de 'crossfit', en los que se practica la halterofilia, concentran la mayoría de demandas

A raíz de las quejas de este ciudadano, dos agentes de la Patrulla Ecológica de la Policía Local de Murcia se presentaron en las instalaciones del local deportivo el pasado 20 de noviembre para realizar una inspección. El informe policial reflejó que «todo el suelo de las instalaciones, al menos donde se lleva a cabo la actividad deportiva, está cubierto por una capa de material de caucho para aislarlo de ruidos y vibraciones en lo posible». No obstante, los agentes añadieron que «tanto el techo como los pilares de la estructura del edificio no tienen ningún tipo de aislante acústico». Los agentes constataron, asimismo, que el gimnasio prohibía expresamente lanzar las pesas al suelo y, aunque se percataron de que no tenía licencia de actividad, no formularon denuncia ante la Concejalía de Urbanismo porque la misma se encontraba en proceso de trámite.

Campaña de acoso

La batalla entre ambas partes no se cerró tras esta inspección policial. José Ramón Zaragoza ha solicitado nuevas intervenciones porque insiste en que los ruidos y vibraciones se siguen produciendo. Un portavoz del gimnasio de la avenida de El Palmar indicó a 'La Verdad' que hasta en doce ocasiones ha acudido la Policía Local en las instalaciones, y otras dos los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, «sin formular una sola denuncia contra nosotros». «Este señor (el vecino que les denuncia) lleva una campaña de acoso contra nosotros, porque quiere echarnos o subirnos el precio del alquiler. Contra él se ha interpuesto una demanda judicial», señala el responsable de este espacio deportivo. «Las grietas que dice que tiene son porque el edificio se hizo hace treinta años», añade el empresario, que todavía sigue en gestiones para obtener la licencia municipal de su negocio.

Otro punto de queja ciudadana por la actividad de los gimnasios de 'crossfit' se sitúa junto a la avenida Juan Carlos I. Los residentes de un edificio que tiene un local de este tipo en el bajo comercial denuncian que las vibraciones que genera el lanzamiento de pesas se perciben en todo el inmueble, incluso en la planta quinta. Estos vecinos han decidido recientemente pasar a la acción. Primero intentarán solucionar el problema de forma amistosa con los dueños del establecimiento. Pero si las molestias persisten, recurrirán al Consistorio.

La mayoría de centros funcionan con declaración responsable El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, asegura que no él no percibe que se esté produciendo un aumento significativo de las denuncias ciudadanas por la actividad de los gimnasios, tanto a lo referido a la música como a las vibraciones que puede provocar el lanzamiento de pesas que incluye el 'crossfit'. «Todas las semanas mantenemos una reunión para analizar los asuntos de la Concejalía y, aunque algún caso aparece, no hay una especial relevancia en las sanciones», informa el concejal de Urbanismo, quien reconoce, asimismo, que la mayoría de estos negocios, «siempre que no tengan música», pueden funcionar con declaración responsable, un mecanismo que se implantó para agilizar la burocracia administrativa y permitir que se pueda iniciar una actividad empresarial sin tener que esperar a que acabe el largo trámite para obtener la licencia. En cualquier caso, antes de abrir, un gimnasio tiene que garantizar la insonorización. Navarro afirma que, al igual que ocurre con otras actividades que pueden generar molestias a los ciudadanos, cuando se recibe una denuncia sobre un local se envía a los técnicos para que la verifiquen y, si procede, formulen denuncia.