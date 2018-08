Gastronomía para estrechar lazos en el Carmen El espacio que hay entre las calles Floridablanca, Marqués de Corvera e Industria es el que tiene una mayor densidad de población extranjera El proyecto ADN plantea la celebración de un mercadillo internacional en el 'triángulo de la inmigración' del barrio D. G. C. MURCIA. Lunes, 6 agosto 2018, 07:58

El mapa aéreo del barrio del Carmen dibuja un triángulo -formado las calles Floridablanca, Marqués de Corvera e Industria- que presenta una elevada densidad de población extranjera, precisamente en una zona de la ciudad en la que el porcentaje de habitantes de procedencia foránea es del 19%, siete puntos porcentuales más que en el conjunto de Murcia. A este espacio se le conoce como el 'triángulo de la inmigración' del Carmen y es uno de los espacios a los que el proyecto ADN, que el Ayuntamiento de Murcia tiene en marcha para revitalizar los diferentes barrios murcianos en colaboración con los vecinos, ha dirigido sus miradas.

El triángulo, además de por su multiculturalidad, se caracteriza también por el gran número de establecimientos de hostelería que han florecido en los últimos años, muchos de ellos regentados por personas procedentes de otros países que, en su momento, decidieron probar suerte en la capital regional. Con el objetivo de estrechar lazos, el Ayuntamiento de Murcia ha pensado en organizar, a partir de este otoño, un mercadillo internacional por las calles de esta zona, de periodicidad mensual, para que, a través de la gastronomía, la artesanía, la música y el arte de los diferentes países, se consiga abrir este lugar al resto de la ciudad y acabar con los prejuicios que puedan existir.

«En el proyecto estamos trabajando de manera conjunta las Concejalías de Derechos Sociales y la de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, que dirige Maruja Pelegrín, aunque todavía quedan muchos aspectos por definir. Pero la idea es que desde el Ayuntamiento de Murcia demos el impulso para poner en marcha el mercadillo y sean los participantes los que, con la inercia, se encarguen luego del mismo», afirma la concejal Conchita Ruiz, quien, durante su intervención en las jornadas de participación ciudadana celebradas recientemente en el barrio para captar propuestas, señaló que mercadillos de este tipo se celebran ya en ciudades como Barcelona (Palo Alto) y Londres (Borough Market).

«Este tipo de eventos han demostrado ser una buena vía de conocimiento e intercambio de culturas en las ciudades en las que se han organizado», explica la responsable de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia. «Si contamos con la implicación de los diferentes colectivos del barrio del Carmen, podría ser un referente para toda la ciudad», considera Conchita Ruiz, quien también deja la puerta abierta para que este mercadillo callejero se convierta en espacio de debate y diálogo entre las diferentes culturas.

Respecto a la ubicación del futuro mercadillo internacional del Carmen, el Consistorio murciano baraja que esté situado en la vía pública, al aire libre, en varias calles de este triángulo del barrio como podrían ser Marqués de Ordoño, Mateos y Álvarez Quintero. La zona se adornaría para la ocasión con toldos u otros elementos que, además de dar sombra, constituyan una seña identificativa del evento.

«Un éxito seguro»

Precisamente en la calle Marqués de Ordoño, en pleno 'triángulo de la inmigración', se encuentra desde hace dos años el restaurante 'La Niña Guindilla', cuyos propietarios son dos españoles: Rafaela y Luis, su pareja. Y no es un local de restauración al uso, sino que se ha especializado en comida internacional. Ceviche peruano, empanadillas mexicanas, adaptaciones de recetas vietnamitas y un sinfín de platos de distintas culturas que está teniendo éxito entre los murcianos. «La verdad es que está viniendo bastante gente. Vimos que en el barrio del Carmen faltaba vida, que la gente se tenía que ir al centro para poder tomar tapas, y vimos la oportunidad aquí. Nos encanta el barrio del Carmen y la multiculturalidad que se ve. Aquí vivimos todos en armonía, no veo ningún conflicto. Al barrio del Carmen se le ha dado una mala fama que no se corresponde con la realidad», explica Rafaela, quien ve con buenos ojos el planteamiento que maneja el Ayuntamiento de Murcia para organizar una vez al mes un mercadillo internacional por las calles del barrio.

«Es un proyecto muy chulo y que tendría éxito seguro, pues en esta zona hay muchos negocios de hostelería. Al lado nuestro hay un restaurante latino, de comidas ecuatorianas», indica la propietaria de 'La Niña Guindilla', que piensa que la idea del mercadillo «fomentaría mucho la integración en el barrio y recibiría muchas visitas de personas del resto de la ciudad que hoy en día vienen poco por el Carmen».