El gastromercado de Correos de Murcia abrirá antes de un mes El edificio del antiguo Correos, en la calle Pintor Villacis de Murcia. / J. C. Caval / AGM El edificio contará con quince puestos en los que se venderá carne, pescado, marisco y verdura para consumir allí mismo en pequeños restaurantes MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Jueves, 18 octubre 2018, 23:32

El edificio del antiguo Correos, en Murcia, en la calle Pintor Villacis, abrirá sus puertas como mercado gastronómico antes de un mes. La empresa Mercado de Correos, cuyos accionistas son Grupo Orenes y la empresa Lonja Murcia, quiere abrir sus puertas al público lo antes posible, pero no quieren decir aún la fecha concreta porque están «pendientes de que finalicen los trabajos de los distintos oficios».

«En cualquier caso, la apertura será a finales de este mes de octubre o primeros de noviembre», asegura a 'La Verdad' Miguel Pichardo, consejero delegado del Mercado de Correos, que se desplazó este jueves a Murcia desde Sevilla, donde explotan el mercado Lonja del Barranco, «que recibe al año tantos turistas como la catedral de Sevilla».

El gastromercado abrirá los siete días de la semana, durante todo el año, incluso en Nochebuena y Nochevieja, aunque cerrará antes para que los trabajadores puedan cenar con sus familias. Tendrá quince puestos en la planta baja, similares a los de una plaza de abastos, donde se venderá carne, pescado, marisco y verdura, pero no para llevárselos a casa frescos, sino para consumirlos allí mismo, en pequeños restaurantes. También podrán llevárselos ya cocinados, al estilo 'take away'.

El consejero delegado del Mercado de Correos, Miguel Pichardo. / J. C. Caval / AGM

A modo de pequeños restaurantes, como en el Mercado de San Miguel, en Madrid, o La Boquería, en Barcelona, se podrán consumir todo tipo de carnes, pescados y mariscos a la plancha; habrá una pulpería, donde se podrá disfrutar de este manjar al estilo murciano, gallego, salteado o roquero o bien se podrá optar por cocina italiana, japonesa y latinoamericana.

De los quince puestos, doce serán para gastronomía y otros tres para cervezas de todo tipo, vinos y cafés. El mercado gastronómico estará abierto hasta la medianoche y, por la mañana, la mayoría de los puestos subirán la persiana a las 12.00 horas, aunque la cafetería se pondrá en marcha sobre la 10.30 horas. La inversión asciende a 4 millones de euros y se crearon 120 puestos de trabajo directos entre cocineros, camareros y limpiadores.

Además, durante los dos años que duraron las obras de remodelación del edificio, dio empleo a más de 200 personas de todos los oficios. Miguel Pichardo calcula que durante el primer año -de noviembre de 2018 al mismo mes de 2019- pasarán por allí un millón de visitantes.

«Estamos seguros de que los más de 400.000 vecinos de Murcia pasarán al menos una vez por allí y muchos repetirán. Además, vendrán de otros municipios de la Región y de provincias limítrofes, sobre todo de la Vega Baja alicantina», indicó el consejero delegado del Mercado de Correos.