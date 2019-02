Garrigues detalla las novedades más relevantes en materia fiscal y legal para empresas Encuentro con la empresa Garrigues este jueves en el Hotel Agalia. / J. Carrión / AGM La jornada, que se llevó a cabo este jueves en el Hotel Agalia, contó con la colaboración de Amefmur y APD, y la participación de siete especialistas del despacho de abogados EP Murcia Jueves, 14 febrero 2019, 18:30

Garrigues celebró este jueves una jornada para informar a las empresas sobre las principales novedades que les afectarán en materia fiscal y legal y en la que se analizaron, también, los principales cambios laborales previstos para el 2019 en este ámbito, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

Ante más de un centenar de directivos y empresarios, y con la colaboración de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), expertos de Garrigues abordaron estos temas en su tradicional seminario 'Actualización Fiscal y Legal para la Empresa'.

María Andreu, directora de APD en Murcia, José María Tortosa, presidente de Amefmur, y Francisco Sánchez Baeza, socio de Garrigues, inauguraron la jornada en la que se repasaron, entre otros asuntos, las cuestiones más relevantes que deben considerarse en el cierre del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018, así como las novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales que se produjeron a lo largo del año en relación con otros impuestos como el IVA, IRPF o Impuesto sobre Sucesiones.

El presidente de Amefmur, José María Tortosa, destacó en su intervención el impacto positivo que tiene para la economía reducir la presión fiscal y puso como ejemplo «la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones» aplicada por el Gobierno regional y que responde a una «reivindicación del tejido empresarial regional y que afecta especialmente a las empresas familiares». Además, señaló que todo lo que se pueda avanzar en esa línea ayudará a las empresas y a la sociedad en general.

Bartolomé Ubeda comentó las novedades previstas en la normativa comunitaria sobre el IVA con el fin de armonizar y simplificar ciertos aspectos del comercio intracomunitario, entre las que destaca el establecimiento de los medios de prueba de la expedición o transporte a efectos de la exención de las operaciones intracomunitarias. Por su parte, su compañero Javier Lorente expuso las principales novedades en el Impuesto sobre Sociedades y, en concreto, hizo un repaso de los principales incentivos fiscales que prevé la normativa en vigor.

Novedades fiscales

A continuación, Antonio Valero comentó las principales novedades fiscales aprobadas durante el ejercicio 2018 que afectaron a diferentes impuestos como IRPF, IVA, ITPAJD, etc. Entre otras medidas, destacó el aumento de la exención en el gravamen sobre los premios de loterías, la rebaja en el IVA de las entradas de los cines y la mejora en las deducciones por familia numerosa o maternidad en el IRPF.

Miguel Ángel Martínez López hizo referencia a los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes que fueron publicados durante el último año y Rafael Jordá habló sobre las novedades mercantiles para 2019. De ellas, destacó, por un lado, la nueva regulación del dividendo mínimo en las sociedades de capital y la protección al socio minoritario y, por otro, el incremento de sociedades afectadas por la obligación de efectuar, junto al informe de gestión, el Estado de Información No Financiera y la ampliación del contenido de esta última.

En relación con la Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad, Francisco Sánchez afirmó que dicha ley «es una norma para la simplificación administrativa de trámites y cargas burocráticas, si bien es cierto que ha introducido algunas novedades importantes en el ordenamiento jurídico regional, especialmente en el ámbito urbanístico, con la creación de las Comunidades de Gestión del Área Industrial para la conservación de los polígonos industriales o el establecimiento de una vía para regularizar actividades que no cuentan con la licencia exigible por razones urbanísticas».

Francisco Javier Rojas Aragón cerró las intervenciones con un resumen de las principales novedades en materia laboral previstas para 2019. Destacó, entre otras, el aumento de las cotizaciones en el Régimen General, el incremento del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones públicas y los cambios en materia de jubilación forzosa y parcial.

Garrigues es una firma internacional de servicios legales y tributarios que asesora en derecho empresarial en los principales escenarios económicos del mercado global. Recientemente fue nombrada la mejor empresa para trabajar en España, según el ránking de la revista 'Actualidad Económica'. Además, el año pasado obtuvo el premio al mejor despacho de España en el área de fusiones y adquisiciones (Spain M&A Legal Adviser of the Year). El despacho de Garrigues en Murcia cuenta con 8 de los mejores profesionales del país, según Best Lawyers.