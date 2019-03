Los funcionarios municipales de Murcia se repartirán un millón de euros en las nóminas de abril Imagen de archivo de un pleno en el Ayuntamiento de Murcia. / Nacho García/ aGM El Ayuntamiento ejecutará la subida decretada por el Gobierno central en las vísperas de las elecciones generales DAVID GÓMEZ Viernes, 22 marzo 2019, 02:49

Las tres mil personas que trabajan en el Ayuntamiento, desde el alcalde hasta el último ordenanza, se repartirán a finales de abril una cantidad cercana al millón de euros. Es el importe que costará a las arcas locales la aplicación del Real Decreto del Gobierno de España que aumenta un 2,25% el sueldo de los empleados públicos en el presente año 2019. Los servicios municipales ejecutarán la orden de pago unos días antes de que se celebren las elecciones generales del 28-A. En función de la entidad bancaria de cada trabajador, cobrarán antes o después de la jornada electoral.

La Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, que dirige José Guillén, ha decidido hacer efectivo el incremento salarial desde ahora y no esperar, como otras veces, a que se apruebe el Presupuesto municipal. Y es que ni siquiera se ha presentado aún el borrador de las cuentas de 2019, por lo que todo hace indicar que su tramitación competerá ya a la Corporación municipal que salga de las urnas el 26 de mayo, pues este año también se celebran comicios municipales y autonómicos.

De esta forma, los funcionarios empezarán a percibir sus salarios actualizados al alza en la nómina del mes de abril. El aumento decretado por el Gobierno central, además, tiene carácter retroactivo, por lo que los empleados públicos ingresarán el próximo mes las cantidades de más que les hubiera correspondido cobrar en enero, febrero y marzo. El capítulo de Personal de las cuentas municipales de 2019 tendrá que 'engordar' en unos tres millones de euros, que es el coste anual de la subida aprobada por el Estado para las arcas de la entidad local.

Para materializar el incremento salarial, el teniente de alcalde, José Guillén, deberá aprobar otro decreto. Antes, la Junta de Gobierno Local tiene que ratificar las nuevas tablas retributivas de la plantilla del Ayuntamiento. Este último acto está previsto para la reunión de la próxima semana, el viernes 29.

Las retribuciones de los funcionarios municipales ya aumentaron un 1,75% el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó la subida recogida por los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que dejó aprobados el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entonces, el Consistorio abonó alrededor de 2,5 millones de euros en atrasos tras la revisión efectuada en las nóminas. Para ello necesitó que entraran en vigor los Presupuestos municipales de 2018, que se ratificaron de manera definitiva en un Pleno extraordinario celebrado a principios de octubre.

1.616 euros más para Ballesta

De esta medida se beneficiará toda la plantilla, incluidos los políticos y el personal de confianza de estos. Según consta en el portal de transparencia, el alcalde, José Ballesta, ingresa ahora mismo un total de 74.523 euros brutos anuales, de forma que con el aumento del 2,25% percibiría 1.676 euros brutos más. Los concejales del equipo de gobierno con dedicación exclusiva, cuya retribución asciende a 66.041 euros brutos al año, gozarían de una subida de 1.485 euros brutos anuales, mientras que los salarios de los ediles de la oposición que están liberados pasarían a ser de 52.376 euros brutos al año, 1.152 más que ahora. Cuatro de estos concejales que no gobiernan pero que tienen dedicación exclusiva dejarán seguro el Consistorio tras la cita electoral, pues no forman parte de ninguna candidatura para las elecciones de mayo de 2019. Son los socialistas Susana Hernández, Maite Espinosa y Sebastián Peñaranda, el portavoz de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, además de Alicia Morales y Ángeles Moreno Micol, de Ahora Murcia. Pueden ser varios más, pues las listas de Partido Popular y Ciudadanos todavía no se han dado a conocer. Estos salarios estarán vigentes hasta que la nueva Corporación que salga de los comicios actualice las asignaciones económicas para los representantes políticos, algo que suele ocurrir en el primer Pleno del mandato recién estrenado.

El sueldo más alto en la entidad local superará los 93.000 euros anuales

Sí continuará en el Ayuntamiento, pase lo que pase el 26-M, el secretario del Pleno, que como habilitado nacional tiene la retribución más alta. Percibirá más de 93.000 euros con la subida del 2,25% que se le aplicará a partir de abril. El segundo sueldo más elevado es el de la directora de los Servicios Jurídicos del Consistorio, cuyos ingresos brutos anuales, gracias al incremento de esta primavera, superará asimismo los 93.000 euros.

Oposiciones en ciernes

La plantilla municipal se aproxima a los tres mil empleados, pero estos pueden ser más el próximo año, conforme se ejecute la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2015, que contempla cerca de un millar de plazas, el 70% de acceso libre. El personal de la Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano realiza ahora la criba de las 48.000 solicitudes que se presentaron a las 93 convocatorias distintas. Cuando se concluya este trámite, que se hace de forma manual (evaluando los méritos de cada uno de cada aspirante y comprobando que cumple los requisitos), se publicarán las listas de admitidos y excluidos. Tras esto, se podrán empezar a constituir tribunales. José Guillén confía en que algunos exámenes se puedan realizar este verano.

El edil asegura que se ha dado prioridad a las oposiciones de Policía Local, pues son las más urgentes. El 12 de abril tendrá lugar la prueba inicial de la primera convocatoria para 56 puestos. La segunda, que tiene como finalidad reemplazar a los ochenta policías locales que han adelantado su jubilación, está a punto de ponerse en marcha. Según ha podido saber 'La Verdad', se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a mediados de la próxima semana, tras lo cual los interesados podrán presentar sus instancias.

La intención del equipo de gobierno es que los dos procesos selectivos se desarrollen de manera paralela, de forma que las personas que superen ambas oposiciones puedan realizar juntas la fase de formación práctica en una academia.