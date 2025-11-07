La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada del número 16 de la calle Marqués de los Vélez, donde próximamente se iniciarán obras gracias a los fondos europeos. Vicente Vicéns/ AGM

Los fondos europeos para rehabilitar fachadas se agotan en Murcia con cinco proyectos

Una última subvención de medio millón de euros a un bloque de Marqués de los Vélez casi completa una partida de 4,4 millones que ha beneficiado a 180 pisos

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

Los sectores de actividad vinculados a la construcción señalaban hace unos días en LA VERDAD que los fondos europeos no han impulsado las obras de rehabilitación en la Región ... , tal como en principio se esperaba. Sin embargo, el Ayuntamiento de Murcia sí que ha hecho los deberes en lo que respecta a la canalización de los fondos que dependían de la administración municipal. De hecho, la Junta de Gobierno ha aprobado recientemente la concesión de la última ayuda para actuaciones, a nivel de barrio, dentro del Entorno de Rehabilitación Residencial programada (ERRP) de los fondos europeos 'Next Generation'. Y es la última porque con ella casi se agotan los fondos destinados a los particulares del llamado entorno 1, que comprendía estrictamente el ámbito de la ciudad y sus barrios.

