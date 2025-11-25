Habrá flexibilidad en los nuevos autobuses de Murcia para reforzar el servicio en caso de eventos extraordinarios

Flexibilidad para reforzar frecuencias y horarios con motivo de eventos extraordinarios. Esa es una de las premisas a las que ha atendido el Ayuntamiento de ... Murcia para redactar los pliegos de condiciones del nuevo modelo de transporte público, que salieron a concurso este lunes. De hecho el contrato prevé la posibilidad de hacer modificaciones en el servicio de hasta un 20% del valor del contrato –84,3 millones– que también pueden dirigirse, por ejemplo, a adaptar el modelo en el caso de la ampliación de la línea 1 del tranvía y a habilitar integraciones tarifarias y de transbordos con líneas del área metropolitana de competencia regional, según fuentes municipales.

Estos cambios se enmarcan en un encargo de 421 millones a diez años -«el triple del presupuesto actual», según el edil del ramo- de los que el Consistorio aporta 303 millones y el resto la concesionaria mediante su explotación. Esta contará, en principio, con un beneficio industrial del 6%, lo que se traduce en 2,4 millones anuales. La inversión completa en el servicio asciende hasta los 731,5 millones si se tiene en cuenta el valor de la prórroga prevista de hasta cinco años –225,6 millones– y las modificaciones.

Entre los criterios para escoger a la nueva concesionaria se incluye su solvencia operativa: debe haber gestionado un volumen de negocio anual de 48,7 millones. También se valorará la organización del servicio, el precio ofertado, la información al cliente y los medios vinculados, a lo que se une la renovación de la flota prevista y su eficiencia energética. De hecho, los vehículos deberán ser eléctricos, eco o tipo C con una antigüedad máxima de 12 años y media de 8. Las amortizaciones de los autobuses, las cocheras y sus obras de electrificación alcanzan los 55 millones.