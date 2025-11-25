La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un autobús de pedanías afectúa una parada en la plaza Circular. Guillermo Carrión / AGM

Habrá flexibilidad en los nuevos autobuses de Murcia para reforzar el servicio en caso de eventos extraordinarios

La futura concesionaria obtendrá un beneficio industrial de 2,4 millones anuales, un 6% del contrato; la nueva flota debe tener una antigüedad máxima de 12 años y una media de 7 años

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:55

Flexibilidad para reforzar frecuencias y horarios con motivo de eventos extraordinarios. Esa es una de las premisas a las que ha atendido el Ayuntamiento de ... Murcia para redactar los pliegos de condiciones del nuevo modelo de transporte público, que salieron a concurso este lunes. De hecho el contrato prevé la posibilidad de hacer modificaciones en el servicio de hasta un 20% del valor del contrato –84,3 millones– que también pueden dirigirse, por ejemplo, a adaptar el modelo en el caso de la ampliación de la línea 1 del tranvía y a habilitar integraciones tarifarias y de transbordos con líneas del área metropolitana de competencia regional, según fuentes municipales.

