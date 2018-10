Ferraz exige apoyo al candidato «y no estar en si son galgos o podencos» Serrano, en primera fila, con traje, escucha a los ponentes. / E. BOTELLA José Vélez, miembro de la Ejecutiva federal, arenga a los socialistas para que estén «al 110%» y conseguir gobernar el Consistorio DAVID GÓMEZ Domingo, 28 octubre 2018, 12:09

Murcia. El máximo exponente del socialismo murciano en Ferraz, el alcalde de Calasparra, José Vélez, aprovechó la primera de las seis conferencias que ha convocado el PSOE municipal para exigir a militantes, cargos públicos y dirigentes orgánicos el máximo apoyo al candidato a la alcaldía de la ciudad, José Antonio Serrano.

Vélez, secretario de Pequeños Municipios en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, convocó a los dirigentes a una reunión previa al inicio de la jornada sobre 'Economía y Empleo', tal y como informó ayer 'La Verdad'. El alcalde de Calasparra, según reconoció a este diario, arengó a sus compañeros de partido en la capital, insistiéndoles en que hay que dar «el 110%» durante estos meses que faltan para las elecciones municipales y autonómicas. «Les he dicho que, por primera vez en muchos años, podemos gobernar la Comunidad y el Ayuntamiento, por lo que hay que ir todos a una y no estar en si son galgos o podencos», declaró a 'La Verdad' José Vélez, quien asegura, no obstante, que no observa división interna. «Veo a la gente enchufada, pero los quiero al 110%, como suelen decir los entrenadores de fútbol», resumió.

El encuentro tuvo lugar en el edificio Moneo y contó con la presencia del delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Diego Conesa, así como secretarios generales de las agrupaciones en Murcia, concejales, diputados regionales y nacionales, entre ellos María González Veracruz. Un correo anónimo que llegó a 'La Verdad' describía la intervención de Vélez como «bronca y violenta», algo que niegan otros socialistas consultados, que no son del mismo sector que el dirigente federal. «Ha estado sereno y correcto, pero Pepe es muy directo y lo mismo alguien se ha podido sentir incómodo». «He sido muy claro, ya no sé si alguien ha podido interpretar otras cosas», admite el alcalde de Calasparra, que no se quedó luego a la jornada económica.

Serrano saca cinco ejes para su proyecto económico de la primera conferencia celebrada

Los cinco ejes de Serrano

La conferencia tampoco contó al final con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien no pudo asistir por motivos de agenda pese a que su presencia se anunció hasta el último momento. Sí acudieron los líderes sindicales, así como una responsable de Ucomur y una concejal de Elche. El candidato a la alcaldía, según una nota de prensa del PSOE, saca de este encuentro cinco ejes para su proyecto económico: generación de empleo, turismo, economía al servicio de la ciudadanía, fiscalidad progresiva y desarrollo sostenible.