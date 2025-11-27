Ya hay fecha de apertura para el nuevo local de Decathlon en el centro de Murcia

LA VERDAD Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Decathlon abre este jueves, a partir de las 18.00 horas, las puertas de su nueva tienda en Murcia, ubicada en pleno centro, en Gran Vía Escultor Salzillo número 9. El local cuenta con 1.200 m² distribuidos en dos plantas. Esta apertura supone la llegada de la primera tienda de Decathlon al centro urbano de Murcia y eleva a seis el número total de establecimientos en la provincia. El nuevo espacio cuenta con un equipo de 30 colaboradores especializados en deporte. Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la tienda se encuentran deportes como el running, el pádel, la natación, el fútbol y el ciclismo. Asimismo, el horario de apertura del establecimiento será de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura, de 09.30 a 21.30 horas.

En lo que respecta a las instalaciones, el nuevo establecimiento cuenta con lo último en tecnología en iluminación LED, sistemas de control de agua, entre otras soluciones para garantizar la máxima eficiencia en el funcionamiento de la tienda. Además, la tienda integra etiquetas electrónicas en sus lineales y pone a disposición de los clientes el servicio 'Clica y Recoge en 1 hora', pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda. El establecimiento contará también con servicio de alquiler de bicicletas y servicio de reparación y mantenimiento, reforzando su apuesta por la accesibilidad y la circularidad.

Para celebrar la inauguración, Decathlon ha preparado una jornada de running con diversas actividades, abierta a todos los murcianos y conducida por la leyenda del ciclismo español, Alejandro Valverde. El entrenamiento dará comienzo hoy a las 18.30 horas y contará también con la participación de Murcia Social Run. Los asistentes podrán disfrutar de una ruta especialmente diseñada para la ocasión, además de una camiseta exclusiva para los participantes y una estación de 'recovery' pensada para favorecer la recuperación muscular al finalizar la actividad. Además, por ser miembro Decathlon y ser uno de los 200 primeros clientes en realizar una compra, se podrá llevar una totebag y un bidón de regalo.