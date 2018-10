La falta de subvención municipal obliga a suspender el evento histórico del Malecón Recreación de la batalla de la Bolsa de Falaise. / V. vicéns / agm Después de una década, y con más de 55.000 visitantes en cada edición, la Asociación Codex Belix traslada a Benidorm la recreación ANTONIO BOTÍAS Domingo, 21 octubre 2018, 08:30

La recreación histórico-militar que desde hace casi una década se venía celebrando en los jardines del Malecón, a mediados de octubre y organizada por la Asociación Codex Belix en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, no se celebrará este año, según explica Antonio Lalaguna, presidente de la institución, «por falta de subvención municipal».

Lalaguna señala que el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, «me comunicó que este año tendríamos que asumir los gastos, porque el Ayuntamiento no iba hacer ninguna aportación económica». El presidente de Codex Belix recuerda que «somos una asociación sin ánimo de lucro, no cobramos entrada y recibimos a casi 55.000 personas en tres días. Sin la ayuda municipal no podemos dar cobertura económica al evento, ya que hay que transportar en góndolas vehículos de época que vienen de otras ciudades».

El Malecón acogía, coincidiendo con el fin de semana, varios campamentos que ofrecían un paseo por 2.500 años de historia, desde los soldados romanos hasta los mercenarios y almogávares de la Edad Media, pasando por recreadores del ejército de la Guerra de Sucesión, así como de los ejércitos alemán, polaco, francés, británico y norteamericano de la II Guerra Mundial.

Lalaguna añade que el evento «había adquirido relevancia internacional y es el más importante de los de este tipo que se celebra en España».

También destaca el aumento del número de recreadores (medio millar), asociaciones (en torno a 38l) y la presencia de unidades de las Fuerzas Armadas, «que se han convertido en el principal valedor del evento», sumándose en las últimas ediciones la Brigada Paracaidista y la Escuela Militar Méndez Parada, la Armada con el Aula Interactiva de Maniobra y Navegación, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas y la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire.

Además de los huertos, las jornadas se han extendido, en distintas ediciones, a otras ubicaciones, como la plaza de Belluga y la de Santo Domingo, que acogió dos episodios del París ocupado de 1944 y el levantamiento de Varsovia, en el penúltimo año de la II Guerra Mundial.

Fuentes municipales señalaron a 'La Verdad' que este año se ha decidido apostar por la Batalla del Huerto de las Bombas, lo cual no impide que en próximas convocatorias se pueda dar apoyo al evento de Codex Belix.