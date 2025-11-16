Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia Carmelina, de 89 años, fue asaltada en Puente Tocinos por dos hombres que la tiraron al suelo, rompiéndole la cadera y cinco costillas

Para Carmelina el camino entre su vivienda y el centro de mayores de la pedanía murciana de Puente Tocinos era una rutina prácticamente diaria. Esta vecina –Carmen Hidalgo, de 89 años– acudía a diario a estas instalaciones para juntarse con un grupo de amigas con las que jugaba unas partidas al siete y medio.

Este martes, de regreso a su casa, la mujer fue asaltada por dos hombres que, para hacerse con una cadena de oro que llevaba, la zarandearon, tirándola al suelo. La mujer, fruto de ese atraco, sufrió graves lesiones –la rotura de la cadera y de cinco costillas– que este sábado noche derivaron en su fallecimiento, según confirma su familia que, destrozada, pide colaboración ciudadana para tratar de localizar a algún testigo que pueda ayudar a identificar a los atracadores.

«Han truncado su vida porque, aunque era mayor, ella estaba perfectamente», remarca Enrique Izquierdo, uno de sus hijos. El asalto, que ya está siendo investigado por el grupo de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, se produjo el pasado martes, día 11, en torno a las 19.30 horas. La mujer había acudido esa tarde al centro de mayores de Puente Tocinos –era uno de los 925 socios de estas instalaciones–. «Todas las tardes prácticamente venía aquí la mujer para jugar a las cartas con un grupo de amigas», explica la presidenta del centro.

Carmelina regresaba a su domicilio con la ayuda de un andador que utilizaba habitualmente cuando dos hombres la asaltaron en plena calle. El robo se produjo, según concreta su hijo, cuando la anciana atravesaba un paso de peatones en el cruce de la Calle Ermita Vieja y la Calle Mayor de la pedanía. La víctima –antes de perder la conciencia– llegó a relatarle a su familia que había visto a dos hombres a bordo de una motocicleta y que uno de ellos se había bajado y la había asaltado sorpresivamente. El objetivo de los ladrones era, al parecer, una cadena de oro que la mujer llevaba al cuello. Para arrebatársela, el atracador zarandeó a la mujer que acabó cayendo al suelo. Fruto de esas lesiones, explican las fuentes, la mujer fue trasladada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia con serias lesiones, como la rotura de la cadera y de hasta cinco costillas.

Búsqueda de posibles testigos

Cuando la mujer aún batallaba por salvar su vida en el hospital, la familia ya inició una petición de colaboración a través de redes sociales para tratar de localizar a testigos que pudieran ayudar a esclarecer el violento atraco. La víctima, al parecer, mencionó que una familia con dos niños había observado lo ocurrido. La Policía Nacional ha comenzado a rastrear la zona en busca de cámaras de seguridad que puedan aportar información que ayude a avanzar en la investigación.

Este sábado por la noche, cuatro días después del atraco, la mujer acabó falleciendo en el hospital Virgen de La Arrixaca. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la necesaria autopsia. La mujer, viuda y madre de varios hijos, era muy conocida en la pedanía. «Era muy buena persona, muy participativa en actividades», remarca Carmen Navarro, directora del Centro Católico de Cultura Popular de la pedanía, del que también formó parte durante algunos años.

«Queremos que los encuentren para que se ejemplarice y esto pare de una vez», remarca su hijo, Enrique. «Con los mayores son situaciones que se producen casi todos los días. Son gente cobarde que ataca a las personas más indefensas».