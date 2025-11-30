Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local El propietario seguía trabajando en este negocio emblemático, el más antiguo del sector en la ciudad, tras más de 70 años de carrera

Antonio Gil Ballesta Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:16 | Actualizado 22:35h.

Murcia despide a una de las figuras más reconocibles de su comercio local. José Martínez Rodríguez (Llano de Brujas, 1938), falleció este domingo a los 87 años de edad después de una vida dedicada a los libros. Empezó a trabajar con apenas 13 años y hasta ahora, más de siete décadas de trabajo después, seguía atendiendo con amabilidad a los clientes de la librería Ramón Jiménez, en los soportales de la Catedral de Murcia, la más antigua de la ciudad.

«Ha descansado en paz, rodeado de sus hijos, José y Maite», informó la familia en las redes sociales de la librería. «Toda una vida dedicada a este negocio y todos ustedes que le han acompañado», subrayan sobre el decano de los libreros de Murcia. Su trayectoria empezó en 1951, siendo apenas un adolescente, y dos años después el sobrino del dueño de la librería Ramón Jiménez le ofreció el trabajo. Empezó como aprendiz en este negocio histórico del centro, en el que se puso al frente cuando su primer dueño falleció.

Con el paso del tiempo, Martínez, que nació en plena Guerra Civil en una familia numerosa de ocho hermanos, afianzó la librería como uno de los establecimientos emblemáticos del comercio local de Murcia. Un bastión que sigue en pie entre calles del casco histórico en constante transformación por el crecimientos de franquicias y tiendas de multinacionales.

«Los clientes que tenemos son antiguos, los vamos manteniendo, pero cuesta, lo que están haciendo con el centro...», lamentaba a LA VERDAD para un reportaje sobre el comercio local el pasado mes de agosto, cuando permanecía tras el mostrador en plena ola de calor. «Desde el resto de sus familiares os comunicamos que vamos a seguir con su legado, tal y como él hubiera querido», promete hoy la familia. Continuar su legado es, probablemente, su único deseo.