Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia

El grupo de coros y danzas de Murcia de la asociación regional Francisco Salzillo comunicó este sábado el fallecimiento de Charo Abellán Cañadas, una de sus integrantes. En una publicación compartida en los perfiles del grupo en las redes sociales, aseguró estar «consternado» ante tan «sensible pérdida. Charo Abellán falleció a los 47 años. La misa funeral tuvo lugar este sábado en Murcia.

Grupos de coros y danzas de diversos puntos de la Región se sumarón al pésame por la pérdida de Charo Abellán y publicaron mensajes en su memoria y de ánimo y apoyo para sus familiares, amigos y allegados en estos difíciles momentos. Fue el caso de los grupos de Yecla, Cieza y el de la Virgen de Los Peligros de Aljucer, entre otros.

