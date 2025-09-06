La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charo Abellán.

Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia

La misa funeral tuvo lugar este sábado

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:51

El grupo de coros y danzas de Murcia de la asociación regional Francisco Salzillo comunicó este sábado el fallecimiento de Charo Abellán Cañadas, una de sus integrantes. En una publicación compartida en los perfiles del grupo en las redes sociales, aseguró estar «consternado» ante tan «sensible pérdida. Charo Abellán falleció a los 47 años. La misa funeral tuvo lugar este sábado en Murcia.

Grupos de coros y danzas de diversos puntos de la Región se sumarón al pésame por la pérdida de Charo Abellán y publicaron mensajes en su memoria y de ánimo y apoyo para sus familiares, amigos y allegados en estos difíciles momentos. Fue el caso de los grupos de Yecla, Cieza y el de la Virgen de Los Peligros de Aljucer, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  5. 5 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de septiembre de 2025
  6. 6 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  7. 7

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  8. 8

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  9. 9

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  10. 10

    Remontada con suspense de un Cartagena que engancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia

Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia