La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vendedor Francisco Javier Hernández Gil. ONCE

El Eurojackpot de la ONCE deja en Murcia más de 1,7 millones de euros y el ganador se queda a un número del bote de 33 millones

Francisco Javier Hernandez reparte el premio desde su punto de venta en Sangonera la Verde

LA VERDAD

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

El Eurojackpot de la ONCE dejó en Murcia 1.707.512,50 euros, en un boleto premiado en la segunda categoría (5 números + 1 sol), en el sorteo del pasado viernes. El afortunado se quedó a un número de ganar el bote de 33 millones de euros que estaba en juego.

Francisco Javier Hernandez Gil es el vendedor de la ONCE que repartió el premio desde su punto de venta situado en calle Comandante Cousteau, número 4, referencia Centro de Salud de Sangonera la Verde.

Para este martes, el Eurojackpot de la ONCE pon en juego un bote de 10.000.000 de euros. Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  3. 3 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  4. 4 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  5. 5

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  6. 6 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  7. 7 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  8. 8

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  9. 9

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  10. 10

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Eurojackpot de la ONCE deja en Murcia más de 1,7 millones de euros y el ganador se queda a un número del bote de 33 millones

El Eurojackpot de la ONCE deja en Murcia más de 1,7 millones de euros y el ganador se queda a un número del bote de 33 millones