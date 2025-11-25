El Eurojackpot de la ONCE deja en Murcia más de 1,7 millones de euros y el ganador se queda a un número del bote de 33 millones Francisco Javier Hernandez reparte el premio desde su punto de venta en Sangonera la Verde

El Eurojackpot de la ONCE dejó en Murcia 1.707.512,50 euros, en un boleto premiado en la segunda categoría (5 números + 1 sol), en el sorteo del pasado viernes. El afortunado se quedó a un número de ganar el bote de 33 millones de euros que estaba en juego.

Francisco Javier Hernandez Gil es el vendedor de la ONCE que repartió el premio desde su punto de venta situado en calle Comandante Cousteau, número 4, referencia Centro de Salud de Sangonera la Verde.

Para este martes, el Eurojackpot de la ONCE pon en juego un bote de 10.000.000 de euros. Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.