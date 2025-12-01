La Escuela de Oficios para autistas arranca con un curso de limpieza Los usuarios de la entidad Talentismo podrán participar en un itinerario formativo y realizar sus prácticas en la empresa Serveo

La ciudad estrena su primera Escuela de Oficios dirigida a personas con autismo, una iniciativa pionera impulsada por Talentismo-Autismo Región de Murcia y la empresa Serveo, con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo y la adquisición de competencias profesionales en un entorno inclusivo y adaptado.

Los usuarios de Talentismo podrán iniciar un itinerario formativo especializado en limpieza de interiores. La formación se desarrollará en dos fases: una primera etapa teórica, de 30 horas, y 50 horas de prácticas en diferentes centros públicos en los que la compañía desarrolla servicios de limpieza de interiores. La empresa, además, manifestó su compromiso de contratación del mayor número posible de participantes que completen con éxito el programa. El temario incluye contenidos como equipos básicos de limpieza, higiene y desinfección, técnicas de limpieza profesional, manejo del carro de limpieza, prevención de riesgos laborales, procedimientos en entornos sanitarios, tratamiento de suelos y limpieza de cristales.

Además, de forma previa al inicio de la formación, desde Talentismo han impartido a los formadores de Serveo una sesión sobre autismo y estrategias de apoyo, promoviendo así una formación inclusiva y sensible a la diversidad. En la inauguración estuvieron la concejal de Bienestar Social; Pilar Torres; y la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.