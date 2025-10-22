La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director de Rosso Inmobiliaria, Javier Alonso, junto al concejal delegado de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, durante el acto. Kiko Asunción / AGM

El entorno de Murcia Río inicia su transformación con la colocación de la primera piedra de la urbanización Ribera Park

La comercializadora, Rosso Inmobiliaria, ha vendido ya el 70% de las viviendas de la fase inicial

LA VERDAD

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:54

Comenta

La capital de la Región dio este miércoles un paso más en su proceso de transformación con el acto de colocación de la primera piedra de Ribera Park, una nueva urbanización privada que es el punto de partida de la modernización urbanística del entorno de Murcia Río.

La primera fase de esta construcción, que es comercializada por Rosso Inmobiliaria y de la que ya se vendieron el 70% de las viviendas, comenzó a construirse el pasado septiembre y está previsto que finalice el mismo mes de 2027. Además, se ubicará junto al futuro Parque Metropolitano Oeste, el nuevo pulmón verde de la ciudad, que será un gran espacio de más de 37.000 metros cuadrados que combinará naturaleza, patrimonio y tecnología.

En el acto estuvieron presentes el concejal delegado de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, y el director de Rosso Inmobiliaria, Javier Alonso, quien destacó «la relevancia de una urbanización de estas características para el entorno, porque dotará a la ciudad de viviendas eficientes y de vanguardia a un paso de la ciudad».

Regeneración urbana

Con el inicio de las obras de Ribera Park, se pone en marcha un proceso de regeneración urbana que permitirá dotar a Murcia de un nuevo espacio residencial integrado con su entorno. La urbanización privada destaca por su ubicación, por la calidad de sus materiales y por el diseño innovador y sostenible de sus viviendas, que se complementa con muy buenos equipamientos, además de piscina de adultos e infantil, sala de coworking, gimnasio y sala gastronómica con cocina instalada.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  5. 5 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  6. 6

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  7. 7

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  8. 8 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  9. 9 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  10. 10 Atención si te jubilas en 2026: este es el nuevo sistema de cálculo que entrará en vigor el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El entorno de Murcia Río inicia su transformación con la colocación de la primera piedra de la urbanización Ribera Park

El entorno de Murcia Río inicia su transformación con la colocación de la primera piedra de la urbanización Ribera Park