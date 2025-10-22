El entorno de Murcia Río inicia su transformación con la colocación de la primera piedra de la urbanización Ribera Park La comercializadora, Rosso Inmobiliaria, ha vendido ya el 70% de las viviendas de la fase inicial

LA VERDAD Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:54

La capital de la Región dio este miércoles un paso más en su proceso de transformación con el acto de colocación de la primera piedra de Ribera Park, una nueva urbanización privada que es el punto de partida de la modernización urbanística del entorno de Murcia Río.

La primera fase de esta construcción, que es comercializada por Rosso Inmobiliaria y de la que ya se vendieron el 70% de las viviendas, comenzó a construirse el pasado septiembre y está previsto que finalice el mismo mes de 2027. Además, se ubicará junto al futuro Parque Metropolitano Oeste, el nuevo pulmón verde de la ciudad, que será un gran espacio de más de 37.000 metros cuadrados que combinará naturaleza, patrimonio y tecnología.

En el acto estuvieron presentes el concejal delegado de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, y el director de Rosso Inmobiliaria, Javier Alonso, quien destacó «la relevancia de una urbanización de estas características para el entorno, porque dotará a la ciudad de viviendas eficientes y de vanguardia a un paso de la ciudad».

Regeneración urbana

Con el inicio de las obras de Ribera Park, se pone en marcha un proceso de regeneración urbana que permitirá dotar a Murcia de un nuevo espacio residencial integrado con su entorno. La urbanización privada destaca por su ubicación, por la calidad de sus materiales y por el diseño innovador y sostenible de sus viviendas, que se complementa con muy buenos equipamientos, además de piscina de adultos e infantil, sala de coworking, gimnasio y sala gastronómica con cocina instalada.