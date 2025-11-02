La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Belén Lorca, en la casa de Javalí Nuevo donde vive de alquiler tras meses de búsqueda de piso: «Me siento una privilegiada». Ros Caval / AGM

Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»

La subida del precio del metro cuadrado, que supera el 30% tras la pandemia, golpea sobre todo a los jóvenes

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:33

«Yo quiero vivir en mi pueblo, al lado de mi familia y de mis amigos», cuenta Belén, una joven de Cabezo de Torres ... de 29 años que ha pasado los últimos meses buscando un piso de alquiler. «Pero desde que empezaron a construir hace unos años, como mi pedanía está cerca de Murcia, todo el mundo quiere vivir ahí. ¿Y ahora qué pasa? Que yo me tengo que ir», lamenta. Ella ha sufrido en los últimos meses el mismo trauma que atraviesa antes o después casi toda su generación: encontrar una vivienda digna que ella y su pareja puedan permitirse. A poder ser, en las mismas calles donde ha crecido. «Pero era una situación totalmente imposible. Y estoy hablando del Cabezo, yo no quiero vivir en la Catedral».

