Un enclave con muy pocos vecinos, que reclaman vigilancia nocturna El estado de completo abandono que mostraba ayer el centro social del residencial United Golf Resort La Tercia. Dentro, una maqueta de la urbanización.

En el resort United Golf Resort La Tercia reina una tranquilidad pasmosa. Una calma chicha que apenas se ve interrumpida por el ruido sorpresivo de algún coche. Un recorrido rápido por esta urbanización, encuadrada entre huertos de limoneros, en los alrededores de la pedanía murciana de Gea y Truyols, apenas permite cruzarse con una decena de vecinos, la gran mayoría de ellos de origen británico.

Las graves deficiencias que arrastraba este enclave han sido objeto de quejas, durante años, entre los residentes del mismo. La falta de iluminación era un problema recurrente que traía a los propietarios de cabeza y generaba una mayor inseguridad en la zona. Actualmente, según explica Daniel, vecino de uno de los chalés del complejo, algunos de esos obstáculos han quedado superados. «Tenemos luz y las calles las mantienen bastante limpias», remarca. «Además, el césped está bien cuidado». En el recinto se encuentran varios parques infantiles y piscinas bien conservados.

Este residente lamenta, sin embargo, que el centro social del resort nunca viese la luz. Este edificio, incluido en el proyecto inicial, se erige en la entrada de la urbanización y se encuentra totalmente abandonado. En su interior, entre una maraña de cristales rotos, aún subsiste una maqueta del resort que inicialmente se planteó y que dejó varios de sus puntos fuertes por el camino. Uno de ellos, sin duda, fue el campo de golf. Otra instalación que, lamenta Daniel, los vecinos no pueden disfrutar.

El resort no alberga, tampoco, prácticamente ningún negocio. Los propietarios no cuentan con comercios cercanos a su vivienda y un único bar -'The meeting place'- sirve de punto de encuentro para los vecinos que buscan algo de ocio. «Solo abre algunos días por las noches», avanza Daniel. Los residentes echan en falta, además, vigilancia nocturna en una zona tan aislada como esta. «Cada uno se tiene que poner la seguridad en su casa», lamenta.