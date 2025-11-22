Encendido barroco y lírico para la Navidad en Murcia desde la Plaza de Belluga El espectáculo que sirvió para estrenar la decoración e iluminación estuvo amenizado por el tenor Marco Savi

Asistentes a la plaza Belluga de Murcia para el encendido de las luces de Navidad de Murcia.

LA VERDAD Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:21

El encendido del alumbrado navideño en Murcia sumó ayer a los habituales elementos propios de esas fechas el barroco de la fachada de la Catedral y el lirismo de la voz de Martin Savi. La Plaza de Belluga fue el punto de confluencia de todo ello y de las miles de personas que se congregaron para el estreno de la iluminación y la decoración. Sobre la piedra barroca de la fachada catedralicia se proyectó la cuenta atrás que precedió a ese encendido, acompañado también de un espectáculo de fuegos artificiales. La nota musical la puso Savi, que en ese momento interpretó el célebre 'All I Want For Christmas' de Mariah Carey tras pulsar el simbólico botón que activó el alumbrado junto al alcalde de Murcia, José Ballesta.

Para esta ocasión, la Plaza Cardenal Belluga estrenó un conjunto exclusivo de ornamentación luminosa compuesto por dos angelotes tridimensionales con trompeta y cuatro lámparas volumétricas de gran formato, piezas diseñadas específicamente para transformar este espacio histórico en uno de los ejes norte-sur del itinerario navideño en el centro de Murcia.

Con tan solo 21 años, el tenor Martin Savi, junto al maestro Ángel Luis Carrillo, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, protagonizó una puesta en escena de gran formato que combinó el cancionero navideño universal con efectos de nieve, humo y fuegos artificiales. Su repertorio no solo incluyó títulos emblemáticos para estas fechas como 'Noche de Paz' o 'Feliz Navidad', sino también otros temas populares 'El mundo', 'Delilah', 'O sole mio' o 'Me va, me va', aunque para esta ocasión el argentino también incluyó el 'Canto a Murcia'.

Elementos y decoración luminosa

El Ayuntamiento ha recordado que Murcia contará estas fiestas con 1.725 elementos luminosos y que, de ellos, 761 se instalarán en la ciudad y 964 en las pedanías. Habrá además 759 arcos decorativos (322 en la ciudad y 437 en pedanía). La iluminación envolverá vías y plazas emblemáticas como Gran Vía, Alfonso X, Avenida de la Constitución, Trapería, Platería, Floridablanca, Plano de San Francisco o Ronda de Garay. Asimismo, en la Plaza Circular volverá a instalarse el Gran Árbol y cuatro ángeles gigantes. La gran sorpresa de este año ha sido el anuncio de la presencia del actor Richard Gere en su encendido el próximo viernes 28 de noviembre.

En el Plano de San Francisco y en El Carmen se erigirá un cono programable de 20 metros, capaz de generar secuencias dinámicas de color y movimiento, mientras que plazas y rincones como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia o el entorno del Teatro Romea incorporarán estrellas 3D de cuatro metros.

Además, plazas y rincones emblemáticos como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia o el entorno del Teatro Romea estrenan estrellas tridimensionales de 4 metros, diseñadas como grandes piezas ornamentales y como espacios fotográficos pensados para vecinos, familias y visitantes.

En esta ocasión, también como novedad, además de poder seguirse en directo a través de las redes sociales del Ayuntamiento, también se pudo hacer a través de la aplicación móvil TuMurcia.