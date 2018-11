Un empujón hacia el primer empleo Los usuarios que recibieron su diploma ayer en el Edificio Moneo, con los responsables de programa. / vicente vicéns / agm El programa 'Yo me prep@ro' facilita la inserción laboral a personas con síndrome de Down MINERVA PIÑERO Murcia. Sábado, 17 noviembre 2018, 11:37

«Pensaba que la Fundación no me iba ayudar en nada», comentaba ayer Rubén Albaladejo, de 19 años, minutos antes de recibir el diploma que acredita que ha superado la cuarta edición del programa 'Yo me prep@ro', impulsado por la Fundación Síndrome de Down de la Región y la Fundación Vodafone. «Menos mal que, al final, me animé e hice el curso. Con ellos he aprendido, por ejemplo, conocimientos sobre informática y habilidades sociolaborales», añadió este joven.

Rubén es uno de los 19 usuarios con discapacidad intelectual que este viernes acudieron al Edificio Moneo, donde los estudiantes recibieron su certificado. Facilitar la inserción laboral de estos estudiantes en empresas ordinarias y favorecer, de esta forma, la inclusión social, son los objetivos que persiguen los programas.

Dos son los cursos que componen la formación: uno de iniciación, dirigido a los usuarios que no poseen conocimientos previos sobre las nuevas tecnologías, y otro de profesionalización, orientado a quienes sí cuentan con unas nociones básicas, que «tienen más posibilidades de acceder a un empleo ordinario», explicaba Alicia Molina Jover, directora técnica de Fundown.

En la quinta edición, los usuarios conocerán la realidad virtual a través de aplicaciones informáticas

Utilizar un 'pendrive', manejar el correo electrónico y saber utilizar las herramientas de ortografía con el ordenador son algunas de las habilidades que los usuarios aprenden en el programa de iniciación. Mientras, en el curso de profesionalización, estudian cómo confeccionar un currículum y cómo abordar una entrevista de trabajo, entre otras cuestiones.

Ambos programas, que se centran en las tecnologías de la información y comunicación, se sustentan sobre una metodología cooperativa. «Trabajamos en grupos pares», explica la directora técnica de Fundown. La cuarta edición, en la que también participaron tres formadores y dos preparadores laborales, fue superada por 24 usuarios. «Trece de ellos consiguieron un contrato de trabajo», destacó Jover. La duración de cada curso fue de setecientas horas. «Y hemos contado con alumnos de hasta 45 años».

En el acto, además de realizar la entrega de diplomas, se desveló la novedad de la quinta edición. «Hemos incorporado la realidad virtual», comentaba la directora. «Se están diseñando dos aplicaciones informáticas. Con una, los chicos podrán realizar una entrevista laboral 'in situ', para que puedan ver cuáles son los diferentes pasos que deben seguir», explicaba. «Con la otra, les enseñaremos qué deben hacer si, mientras trabajan, ocurre un incendio. Será una simulación. Podrán conocer de primera mano las instrucciones necesarias para actuar ante casos de emergencia, entre otras acciones».

Al acto acudieron la directora gerente del IMAS, Verónica López; la directora general de Fundación Vodafone España, Mari Satur; el gerente de Fundown y tesorero de Down España, Diego González; el responsable del programa 'Yo me prep@ro', Pedro Martínez; y la concejal de Derechos Sociales y Cooperación, Conchita Ruiz, quien resaltó que «la formación es un pilar fundamental para que los jóvenes con necesidades especiales puedan acceder con garantías al mercado laboral».