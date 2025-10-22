¿Qué hacían ElXokas y YoSoyPlex en Murcia? Dos de los 'influencers' más conocidos de España acudieron a la capital del Segura para vivir en persona la labor de uno de los trabajos más peligrosos de la sociedad

La Región de Murcia es una comunidad autónoma que tiene un alto número de criminalidad, a pesar de haber sufrido un descenso de ello en los seis primeros meses del año. Sin embargo, estas cifras no asustaron a dos personas famosas en el mundo de las redes sociales y el pasado martes 14 de octubre estos dos 'influencers' acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional en Sangonera La Verde para saber cómo trabajaban los agentes de seguridad en su día a día en la capital del Segura. Estos dos eran ElXokas, 'streamer' e 'influencer' con más de 5 millones de seguidores en redes; y YoSoyPlex, 'youtuber', 'infuencer' con más de 12 millones de seguidores y pareja de Aitana Ocaña, cantante.

Antes de comenzar a grabar esta visita para subirla a YouTube, completamente autorizada por la Policía Nacional, ambos 'influencers' comentaron que tenían las expectativas altas sobre lo que podía suceder «Murcia tiene reputación de que hay movimiento, así que lo vamos a ver» dijo ElXokas.

Lo primero que conocieron los dos 'influencers' fue la labor del perro policía. Como tarea, le escondieron un falso explosivo debajo de la chapa de un vehículo y el perro, a la orden del policía y guiado por un coche teledirigido, empezó a buscarlo. A los pocos segundos, el can policial encontró el falso explosivo e indicó a su jefe que en ese lugar se ubicaba el material. Después, salieron a la calle para conocer los trajes de los Tedax-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos - Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico). Una vestimenta que pesa más de 30 kilogramos y que está dividido en cuatro piezas: los pantalones, el pañal, el abrigo y el casco.

Llegó la noche a Murcia y los dos 'streamers' se fueron en varios furgones para realizar una patrulla nocturna por las calles del centro de la ciudad. Antes de empezar, ElXokas comentó «estoy nervioso» y añadió que «lo que más me molaría es que pillemos a un grupo y haya que desalojarlos de un sitio». El policía les avisó de que «por la noche había trabajo por hacer» a pesar de ser un día entre semana.

Primer actuación: Espinardo

El primer aviso al que acudieron fue en una de las calles de Espinardo para realizar un control rutinario. Los agentes pusieron a dos individuos pegados a la pared para comenzar a cachearles. ElXokas y Plex bajaron más tarde del furgón y el individuo, que estaba siendo registrado y no llevaba documentación, nada más verlos gritó entre risas «ostia el Plex». Posteriormente, los dos invitados y la policía subieron al edificio para examinarlo ante la posible existencia de sustancias ilegales. De hecho, ElXokas reconoció al instante la posible existencia de marihuana y dijo «huele a plantación de hierba, huele muchísimo». La actuación policial no continuó y los dos 'influencers' volvieron al furgón tras firmar autógrafos a los niños que se acercaban.

Segunda actuación: La Fama

La segunda actuación fue acudir a una piso en La Fama donde se consumía droga. Plex y ElXokas acompañaron a los agentes dentro del domicilio y se encontraron a siete personas consumiendo estupefacientes. El policía explicó cómo actúan «compran arriba (uno de pisos superiores del edificio) y consumen abajo». La cara de Plex fue de asombro ante una situación tan inusual. Después, subieron a los pisos superiores y comprobaron que había indicios de que plantaban droga en alguno de los domicilios, debido a como estaba diseñada la parte exterior del hogar. «Esta (casa) está señalada, nosotros necesitamos un ariete para entrar, entonces, hacen la entrada pequeña para que no podamos entrar y ni actuar bien. Pero no es fácil detectar la vivienda donde venden, porque dejan la actividad en el momento que notan presencia policial» analizó el agente.

A la salida de la actuación policial, una joven le vendió un saco de cinco kilogramos de patatas a Plex y el 'influencer' no dudó ni un segundo en hacer el intercambio de patatas por dinero. El joven le comentó «díselo al Ibai que con esas se pone fuerte». Todo esto sucedió mientras estaban rodeados de decenas de personas.

Tercera actuación: La Fama

La última parada también fue en La Fama y tuvieron que acudir de urgencia, sin previo aviso. Una pelea entre tres personas, dos contra uno, por un patinete y que impresionó a ElXokas «puede haber perdido la visión». Los agentes los separaron e intentaron conversar con ellos para comprender lo sucedido. Todo acabó llevándose a uno por robo con violencia y a otro por agresiones.

Tras esto, el vídeo se acabó y ambos comentaron sus opiniones después de la noche con los agentes de policía. «Estoy que me caigo» expresó Plex para explicar que estaba muy cansado. Los dos quedaron impresionados por la cantidad de trabajo en un día entre semana «aquí un sábado, con lo que hubo un martes, no me lo quiero ni imaginar» opinó ElXokas.