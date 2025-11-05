La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sara Rodríguez, Carmen Antón, Jesús Pacheco y Juan F. Martínez. J. C./ AGM

El ejecutivo municipal de Murcia no considera urgente la ordenanza sobre apartamentos turísticos

Un acuerdo alcanzado con Airbnb promocionará en esta aplicación el 1.200 aniversario y acercará la oferta patrimonial y gastronómica local

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:26

Aunque la modalidad del alquiler de corta estancia turística crece y en algunas ciudades se ha convertido en un problema, en Murcia aún no ... lo ha hecho hasta el punto de requerir de una ordenanza reguladora. Al menos así lo ve el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, para quien «Murcia no tiene una zona de saturación con este tipo de modalidad de alojamiento». Es por eso por lo que considera que «no es urgente» contar con una norma de esas características. A pesar de eso, Pacheco sí puntualizó «antes o después» tendrá que aprobarse.

