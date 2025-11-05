El ejecutivo municipal de Murcia no considera urgente la ordenanza sobre apartamentos turísticos

Aunque la modalidad del alquiler de corta estancia turística crece y en algunas ciudades se ha convertido en un problema, en Murcia aún no ... lo ha hecho hasta el punto de requerir de una ordenanza reguladora. Al menos así lo ve el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, para quien «Murcia no tiene una zona de saturación con este tipo de modalidad de alojamiento». Es por eso por lo que considera que «no es urgente» contar con una norma de esas características. A pesar de eso, Pacheco sí puntualizó «antes o después» tendrá que aprobarse.

Mientras tanto, subrayó que es la Comunidad la que se encarga de esa regulación. Un borrador de esta ordenanza ya fue elaborado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) y reenviado a todos los ayuntamientos para que estudiaran su aprobación, según explicó por su parte Juan Francisco Martínez, director de ese ente. Añadió que, fruto de la colaboración con diferentes plataformas, se han eliminado en los últimos meses miles de alojamientos que se ofrecían sin el pertinente número de registro autonómico. En el caso de Airbnb, especificó que se eliminaron en septiembre 2.000 de ellos que, desde marzo, no habían regularizado su situación.

Los dos responsables políticos detallaron estas cuestiones ayer tras la firma del acuerdo de colaboración que suscribió el Ayuntamiento de Murcia con la aplicación Airbnb para la promoción turística de la ciudad a través de esta plataforma con motivo del 1.200 aniversario de su fundación. Así, Airbnb integrará en su plataforma una página dedicada a Murcia, donde se ofrecerá información sobre diversos atractivos turísticos y culturales. Además difundirá esta página entre su comunidad de anfitriones en la Región de Murcia y la promocionará en sus canales propios. El convenio contempla la puesta a disposición de Turismo de Murcia de una plataforma digital con datos sobre tendencias turísticas dentro del municipio, lo que permitirá «analizar y optimizar las estrategias de promoción, incorporando criterios de sostenibilidad en el desarrollo turístico del destino», según el consistorio.

El Itrem colabora con esta compañía para eliminar 2.000 alojamientos sin registro autonómico en toda la Región

Turismo de Murcia, por su parte, difundirá esta colaboración en su página web y entre el casi centenar de empresas asociadas que forman parte de la red de Turismo de Murcia Convention Bureau, con el fin de «fomentar la integración de la oferta local de alojamientos turísticos disponibles en la plataforma Airbnb».

En representación de la compañía, Sara Rodríguez destacó que es el primer acuerdo de esta naturaleza que se alcanza con una ciudad de España y Portugal y lo enmarcó en «una apuesta por el turismo sostenible, con visión de permanencia, a largo plazo».