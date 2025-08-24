Editan una guía para acercar hábitos saludables a centros educativos y colectivos sociales de Murcia

LA VERDAD Domingo, 24 de agosto 2025, 08:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado la Guía de Promoción de la Salud 2025, cuyo objetivo es «acercar hábitos saludables a centros educativos y colectivos sociales». Así lo destacó la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres. Y añadió que el Servicio de Promoción de Salud del Área de Salud ha diseñado un catálogo de acciones para «hacer fácil y cercano lo más sano», poniendo a disposición de colegios, institutos, asociaciones y entidades sociales herramientas prácticas para el autocuidado y la mejora de la calidad de vida. Desde su adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, el Ayuntamiento impulsa cada año iniciativas que integran buenas prácticas y fomentan el uso de los recursos comunitarios.