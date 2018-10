Las ediles de Ahora Murcia Morales y Moreno Micol dejarán la política tras las elecciones Moreno Micol y Alicia Morales, durante un Pleno. / nacho garcía Las dos concejales no serán candidatas en 2019; su partido camina hacia la integración en Podemos DAVID GÓMEZ Martes, 23 octubre 2018, 04:06

Algo más de 200 días faltan para las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Y ese es el tiempo que les queda en la primera línea política a Alicia Morales y Ángeles Moreno Micol, ediles de Ahora Murcia, la marca local de Podemos. Ninguna de las dos será candidata en los comicios, según confirmaron ambas a 'La Verdad'.

El anuncio de Morales se produce días después de que el actual secretario general de Podemos en el municipio, el abogado Ginés Ruiz Maciá, manifestara su intención de presentarse a las primarias que la formación morada celebrará en enero para elegir a su candidato a la alcaldía. No obstante, la decisión de la portavoz de Ahora Murcia está tomada desde hace tiempo. «Entiendo la política como algo temporal y mi vida profesional está orientada a la docencia», explica la concejal, que es profesora de Filología Griega en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. «Siempre dije que en Podemos había mucha gente preparada para coger el testigo y 'Gino' [se refiere así a Ginés Ruiz] es uno de ellos. Es un candidato magnífico y no tengo ningún problema con él, sino todo lo contrario», indica la edil, que avanza que, tras estos cuatro años en el Ayuntamiento de Murcia, volverá a centrarse en los movimientos vecinales.

Lo mismo ocurrirá con Ángeles Moreno Micol, quien nunca ha pertenecido a Podemos. «Mi compromiso era con Ahora Murcia y con Alicia Morales. Como ya se sabe que no va a seguir a partir de mayo de 2019, yo dejaré también la política activa, que siempre la entendí como un paréntesis en mi vida, y volveré a mi actividad profesional», afirma.

Estrena liberación

Pese a su paso atrás, Alicia Morales permanecerá durante este semestre que resta para el final del mandato municipal centrada en el Ayuntamiento, pues pasa a tener dedicación exclusiva, por lo que aparca su labor docente por un periodo. «Desde hace meses teníamos acordado que la dedicación exclusiva que teníamos asignada y que nos quitaron cuando Luis Bermejo dejó el grupo sería rotatoria entre Miguel Ángel Alzamora y yo. Mi compromiso con los murcianos es hasta mayo de 2019 y lo cumpliré. Si no me liberaba ahora, no podía ni asistir a los Plenos, pues tengo clase los jueves, que es cuando se celebran», aclara.

También tiene los días contados la propia Ahora Murcia, que se constituyó como partido político ante la decisión de Podemos de no concurrir a las elecciones municipales de 2015. En una reciente reunión de la coordinadora se les dijo a los afiliados, que en su mayoría son también miembros del partido de Pablo Iglesias, que la organización no participará en las negociaciones para materializar en el municipio el acuerdo estatal entre Podemos, IU y Equo, cediendo todo el protagonismo a la formación morada. Así, aunque Ahora Murcia permanecerá hasta final de legislatura, acabará disolviéndose e integrándose en Podemos.